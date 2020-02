Ne vous attendez pas à une sortie de Beyond Good & Evil 2 de sitôt

Ne vous attendez pas à jouer à Beyond Good & Evil 2 de si tôt. Ubisoft a confirmé lors d’un appel aux résultats aujourd’hui que le jeu – qui a été annoncé pour la première fois en 2008 – ne fera pas partie des cinq titres AAA qu’Ubisoft prévoit de publier au cours du prochain exercice qui commence en avril 2020.

Étant donné que Beyond Good & Evil 2 ne sortira pas au cours de l’exercice qui se termine le 31 mars 2021, vous pouvez vous attendre à ce que le jeu soit lancé en avril 2021 au plus tôt, selon GI.biz.

Ubisoft a cinq jeux AAA qu’il sortira d’ici mars 2021. Trois d’entre eux devraient sortir entre septembre et décembre 2020, les deux autres devant être lancés entre janvier et mars 2021.

Ces jeux incluent Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs: Legion, ainsi que deux titres inopinés. Le prochain Assassin’s Creed est probablement un bon pari pour l’un de ces titres inopinés.

Beyond Good & Evil 2 est une préquelle de l’original de 2003. Il est en préparation depuis longtemps, mais il n’y a toujours pas de date de sortie officielle ni de plateformes annoncées. Dans une nouvelle intrigante, la société créative de l’acteur Joseph Gordon Levitt, HitRecord, s’associe à Ubisoft pour donner aux joueurs des outils pour créer du contenu.

Dans d’autres nouvelles, Ubisoft a récemment expliqué comment ses jeux devaient être mieux différenciés, et a mis en place plusieurs changements de haut niveau, y compris un remaniement de l’équipe de gestion. Ces mouvements comprenaient le réembauche de Maxime Beland, un producteur vétéran responsable de plusieurs de ses plus grands succès, pour prendre des décisions à grande échelle concernant sa gamme complète de jeux.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Now Playing: Beyond Good & Evil 2 Gameplay et présentation sur scène | Ubisoft E3 2018

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.