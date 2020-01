Neon, le nouvel humain artificiel de Samsung, est désormais officiel

Star Labs – dont l’acronyme fait référence à Samsung Technology & Advanced Research – a présenté lors du CES 2020 une sorte d’humain artificiel qu’ils ont baptisé NEON.

Le projet, dont plusieurs vidéos avaient été divulguées au cours de la semaine précédant le CES 2020, essayez de vous éloigner des assistants virtuels que nous connaissons actuellement (tels que Siri, Alexa ou Google Assistant) à travers l’humanité. Sur son site Internet, la division Samsung décrit NEON comme “un être humain créé par un ordinateur qui se comporte comme une vraie personne, avec la capacité de montrer des émotions et de l’intelligence”.

NEON, comme l’explique l’entreprise sur son site Internet, est le nom du projet développé, mais pas celui de l’assistant ou de l’homme virtuel lui-même. Ça, vraiment, Vous pouvez acquérir différentes personnalités, compétences et noms selon le cas d’utilisation. “Frank, Natasha ou Hana. Pas de ‘Hey Neon’. Ce n’est pas un assistant d’intelligence artificielle. Ce n’est pas une interface Internet. Ce n’est pas un lecteur de musique. C’est simplement un ami”, disent-ils sur le site.

Derrière NEON se trouve ce que Star Labs et Samsung appellent “Core R3”, une série de technologies qui prétendent que ces “humains artificiels” sont authentique, interactif et travail en temps réel, trois attributs qui caractérisent les relations entre les personnes.

Dans les jours précédant sa présentation, plusieurs vidéos divulguées ont révélé l’apparition de différents humains virtuels générés par NEON. Beaucoup d’entre eux ont interagi et ont montré des expressions faciales avec beaucoup de naturel, tout comme la société le promeut. Cependant, Star Labs dit que Tout le matériel promotionnel a été simulé à des fins d’illustration, de sorte que l’exécution finale de NEON pourrait être différente de ce qui est déjà montré dans le contenu déjà public.

L’humanisation des assistants virtuels par le biais de graphiques générés par ordinateur et d’expressions faciales, comme ce que NEON a l’intention de réaliser, est une étape évidente. Cependant, La proposition de Star Labs n’est rien de plus, du moins pour le moment, une déclaration d’intention, car la société a à peine montré le fonctionnement de son produit et les détails sur sa disponibilité et ses applications sont rares.

