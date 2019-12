Nespresso Original Line vs Vertuo Line: Lequel devriez-vous acheter?

Les machines Nespresso Original Line, telles que les Essenza Mini, ne sont compatibles qu'avec les petites capsules Original Line. Ces capsules peuvent être utilisées pour infuser un Ristretto (0,85 once), un Espresso (1,35 once) ou un Lungo (3,7 onces). Si vous voulez une plus grande tasse de café, vous pouvez ajouter de l'eau, appelée Americano. Ou, vous pouvez préparer plus d'une capsule dans votre verre. Bien sûr, vous pouvez également faire une variété infinie de boissons à base d'expresso telles que les lattes, les cappuccinos, etc.

Avantages

Fait un expresso rapide et délicieux avec de la crème

Extraction haute pression 19 bars

Plus de deux douzaines de capsules Nespresso différentes disponibles

Capsules tierces disponibles

Peut infuser trois tailles (Ristretto, Espresso, Lungo)

Les inconvénients

Limité à l'espresso et aux boissons à base d'expresso

Les machines Vertuo Line, telles que la VertuoPlus Deluxe, ne sont compatibles qu'avec les capsules Vertuo Line plus grandes. Ces capsules sont disponibles en trois tailles différentes mais infusent cinq tailles de café différentes. Chaque capsule possède un code à barres que la machine lit pour préparer automatiquement la bonne taille en appuyant simplement sur un bouton. Les tailles de boissons sont: Espresso (1,35 onces), Double Espresso (2,7 onces), Gran Lungo (5 onces), Café (7,77 onces) et Alto XL (14 onces).

Avantages

Préparez un expresso et un café rapides et savoureux

Extraction par Centrifusion ™

Plus de deux douzaines de capsules disponibles

Peut préparer cinq tailles de tasse différentes (Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Coffee, Alto)

Le code à barres unique permet une opération à une touche quelle que soit la taille

Les inconvénients

Aucune capsule tierce disponible

Une machine Original Line est la meilleure option pour les personnes qui préfèrent l'espresso et les boissons à base d'expresso telles que les americanos et les lattes. L'Original Line propose également la plus grande variété de capsules d'espresso disponibles, à la fois de Nespresso et de tiers (ce qui peut être beaucoup moins cher.) Une machine Vertuo Line est la meilleure option pour les personnes qui boivent généralement du café ordinaire, surtout si vous aimez un grand agresser. Il existe des capsules d'espresso pour la gamme Vertuo, mais la sélection est beaucoup plus petite et plus chère.

Sauvegarder. Qu'est-ce qu'une machine Nespresso, de toute façon?

Nespresso est le nec plus ultra en matière de café pratique. J'ai essayé pas mal de méthodes de brassage au fil des ans, et j'ai trouvé que Nespresso propose la méthode de brassage la plus simple avec le meilleur café. C'est aussi simple qu'une machine Keurig avec des résultats plus forts et plus savoureux. C'est plus rapide et plus facile que le versement, l'infusion à froid, la presse française et le goutte à goutte avec des résultats toujours plus délicieux. Remarquez que je n'ai pas dit que c'était le moins cher car ce n'est pas le cas. Le coût des machines elles-mêmes mis à part, les capsules ne sont pas bon marché.

J'ai choisi les machines particulières liées dans l'article parce que je les possède, mais toute machine dans chaque ligne devrait donner les mêmes résultats. J'ai choisi les versions les moins chères de chaque ligne; si vous voulez plus de fonctionnalités, il y a plus d'options disponibles. Je ne suis pas un buveur de lait dans mon café, mais si vous l'êtes, vous pouvez acheter une machine avec un mousseur à lait intégré. Vous pouvez également simplement acheter une buse séparément.

Quelle est la différence entre Original et Vertuo?

Les machines Original Line et Vertuo Line utilisent deux types de technologie de brassage totalement différents. Les machines Original Line utilisent une extraction à haute pression de 19 bars, ce qui est le plus proche de ce que fait une machine à expresso traditionnelle. La haute pression est ce qui fait de l'expresso ce qu'il est: un café minuscule mais très fort avec une crème (mousse sur le dessus.)

La ligne Vertuo utilise sa Centrifusion ™ brevetée pour préparer le café. Cette méthode fait tourner la capsule en utilisant la force centrifuge pour infuser. Vous obtenez toujours une crème, mais certaines personnes ne trouvent pas que cette méthode rend un expresso aussi authentique que l'extraction à haute pression. Je pense que ça va, mais je préfère utiliser ma machine Original Line pour faire des boissons expresso.

L'Original Line n'a qu'une seule petite capsule. Selon le bouton sur lequel vous appuyez (ou la durée pendant laquelle vous le maintenez enfoncé), vous pouvez préparer trois tailles de boissons différentes à partir d'une seule capsule: Ristretto (0,85 once), Espresso (1,35 once) ou Lungo (3,7 onces). Ajoutez de l'eau pour faire un Americano, ou du lait et de la mousse pour faire d'autres boissons à base d'expresso comme les cappuccinos et les lattes.

La ligne Vertuo a trois tailles de capsules différentes qui produisent cinq tailles de boissons différentes: Espresso (1,35 onces) à partir de la plus petite capsule, Double Espresso (2,7 onces) et Gran Lungo (5 onces) à partir de la capsule moyenne, et Café (7,77 onces) et Alto XL (14 onces) de la plus grande capsule. Chaque capsule a un code à barres que la machine lit, donc tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur le bouton pour obtenir la bonne infusion. Vous n'avez pas à vous soucier de ce qui est, sauf que vous devez être sûr de placer la tasse de bonne taille en dessous.

Puis-je acheter des capsules tierces?

Le brevet sur les capsules Original Line a expiré, ce qui signifie que les tiers sont libres de fabriquer des capsules compatibles. Alors que certains sont au même prix que ceux de Nespresso, d'autres sont nettement moins chers. De plus, vous obtenez juste beaucoup plus de choix lorsque vous tenez compte des tiers.

Le brevet sur les capsules Vertuo Line, cependant, n'expire pas de sitôt. Donc, si vous achetez une machine Vertuo Line, vous devez acheter les capsules Nespresso. Il est essentiel de prendre en compte le coût des capsules encore plus que le coût de la machine car le coût des capsules s'additionne assez rapidement. Bien que toutes les capsules de Nespresso soient recyclables, la plupart des capsules tierces ne le sont pas.

Ligne originale

Ligne Vertuo

Capsules disponibles

plus de deux douzaines

plus de deux douzaines

Nombre de tailles de capsules

un

Trois

Nombre de tailles d'infusion

Trois

cinq

Infusion de taille maximale

3,7 onces

14 onces

Technologie d'infusion

Extraction haute pression 19 bars

Centrifusion ™

Fait de l'espresso?

Oui

Oui

Fait un grand café?

Non

Oui

Capsules tierces disponibles

Oui

Non

Options décaféiné

Oui

Oui

Options aromatisées

Oui

Oui

Options d'édition limitée

Oui

Oui

Coût de la capsule

À partir de 0,70 $

À partir de 0,85 $

Capsules recyclables?

Oui

Oui

Je ne peux pas dire qu'une ligne est "meilleure" que l'autre. Heck, je ne pouvais même pas choisir pour moi-même, c'est ainsi que je me suis retrouvé avec un de chacun. Mais je peux vous dire sans équivoque que si vous préférez l'espresso et les boissons à base d'expresso, la ligne originale est la voie à suivre. Il fait l'expresso le plus authentique et les capsules Nespresso Original Line sont moins chères que les capsules Vertuo. Vous pouvez économiser encore plus avec des capsules tierces pour les machines Original Line.

D'un autre côté, si vous aimez enrouler vos mains autour d'une tasse pleine de café, vous voudrez une machine Vertuo Line. Bien sûr, vous pouvez remplir une tasse avec plusieurs capsules Original Line et ajouter de l'eau et / ou du lait pour obtenir une grande boisson, mais il sera plus rentable d'utiliser une seule grande capsule Vertuo que deux ou plusieurs capsules Original.

Les plus grosses capsules Vertuo, qui font les cafés de 7,7 et 14 onces, coûtent généralement plus cher que celles de la taille d'un expresso d'origine, mais pas le double. Quand je veux siroter un gros verre, je vais au Vertuo. Quand je veux juste un petit coup de café, mais pas une grosse tasse, je choisis l'Original.

Maître espresso

Mini machine à espresso Nespresso Essenza (gamme originale)

Préparez des espressos parfaits à chaque fois

Les machines Original Line sont idéales pour l'espresso et les boissons à base d'expresso comme les cappuccinos, les americanos et les lattes. Toutes les capsules sont de la même taille et peuvent être brassées en Ristretto (0,85 once), Espresso (1,35 once) ou Lungo (3,7 onces). Si vous voulez une plus grande boisson, vous devrez soit ajouter de l'eau ou du lait ou utiliser plusieurs capsules. Des capsules tierces sont disponibles pour cette ligne, vous pouvez donc économiser de l'argent sur le café.

Espresso plus café

Machine à café et espresso Nespresso VertuoPlus Deluxe (Ligne Vertuo)

Pour le café régulier ou de grande taille la plupart du temps

Les machines Vertuo sont idéales pour la personne qui veut généralement une grande tasse de Joe. Oui, vous pouvez toujours faire un expresso avec une machine Vertuo, mais il est brassé avec une force centrifuge plutôt qu'avec une pression élevée. Et les capsules coûtent plus cher pour la même boisson de 1,35 once. Une machine Vertuo infuse cinq tailles différentes: Espresso (1,35 onces), Double Espresso (2,7 onces), Gran Lungo (5 onces), Café (7,77 onces) et Alto XL (14 onces). Vous ne pouvez pas obtenir de capsules Vertuo tierces, vous êtes donc limité aux propres offres de café de Nespresso.

