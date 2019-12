Netflix & # 039; s The Two Popes Cast & Guide des personnages | Screen Rant

Netflix Les deux papes le casting est dirigé par deux acteurs emblématiques, qui sont rejoints par une liste impressionnante d'acteurs de soutien. Réalisé par le cinéaste brésilien Fernando Meirelles (Cité de Dieu) et écrit par Anthony McCarten (Rhapsodie bohémienne), le drame Netflix présente deux acteurs légendaires en tant que personnages historiques du Vatican.

Les deux papes explore l'amitié entre le pape Benoît XVI et le cardinal Jorge Mario Bergoglio. Alors que l'Église catholique connaît scandale après scandale, le chef du Vatican réfléchit à l'avenir et s'il prend les bonnes décisions. Le cardinal Jorge Mario Bergoglio offre des perspectives réfléchies sur la question et influence fortement le pape Benoît XVI alors qu'il décide de continuer sa papauté ou de démissionner gracieusement.

Les deux papes le casting est titré par Anthony Hopkins et Jonathan Pryce. Ils dirigent un candidat à la saison des récompenses qui regorge d'artistes de soutien polyvalents, qui ne sont pas nécessairement des visages familiers de la culture pop. Voici un aperçu complet de Netflix Les deux papes jeter.

Les deux papes se concentre sur la démission en 2013 du pape Benoît XVI, 85 ans, qui a commencé sa papauté en 2005. Le pape Benoît XVI a été le premier chef de l'Église catholique à démissionner en environ 600 ans. Dans la culture pop, Anthony Hopkins est surtout connu comme le tueur en série Hannibal Lecter de Le silence des agneaux, pour lequel il a remporté un Academy Award. Ces dernières années, il a décrit le Dr Robert Ford dans HBO's Westworld. Hopkins a également joué le rôle d'Odin dans les MCU Thor des films.

Dans Les deux papes, Le cardinal Jorge Mario Bergoglio – originaire d'Argentine – s'entretient avec le pape Benoît XVI sur la vie et la direction de l'Église catholique. Bergoglio est maintenant le pape François. De nombreux abonnés de HBO connaissent Jonathan Pryce comme le High Sparrow de Le Trône de Fer. Mais il est peut-être mieux connu pour ses rôles dans Demain ne meurt jamais, Brésilet l'original pirates des Caraïbes trilogie.

Juan Minujín en tant que jeune Jorge Mario Bergoglio: La version la plus jeune du futur Pape François. Un acteur argentin, Juan Minujín a joué dans la série El marginal, et a également dépeint Marcello dans le film Will Smith Concentrer.

Sidney Cole en tant que cardinal Peter Turkson: Candidat à la papauté et originaire du Ghana. Sidney Cole est mieux connu pour les rôles des années 90 dans Finney, La légende de 1900, et Le voyage de Felicia.

Lisandro Fiks en tant que père Franz Jalics: Un prêtre jésuite d'origine hongroise. Lisandro Fiks a interprété Cabo Sapito dans le film de 2018 Une nuit de douze ans.

Vincent Riotta en tant que conducteur du pape Benoît XVI: Vincent Riotta est apparu dans Sous le soleil de Toscane, se ruer, et Enfer.

Thomas D. Williams en tant que journaliste américain: Journaliste de la vie réelle, Thomas D. Williams fait ses débuts au cinéma en Les deux papes.

María Ucedo comme Esther Ballestrino: Le fondateur de Mères de la Plaza de Mayo. Au cours de la dernière décennie, María Ucedo a reçu de nombreuses nominations prestigieuses pour des Juan y Eva et Tigre. Elle est également apparue dans plusieurs séries télévisées.

Emma Bonino comme elle-même: Emma Bonino est une politicienne italienne.

Fabricio Martin comme soldat: Fabricio Martin avait un petit rôle non crédité en tant que soldat dans Opération Finale.

Federico Torre en tant que Medina Estevez: Un cardinal chilien. Federico Torre est un acteur italien qui est apparu pour la dernière fois dans le film de 2015 Le dernier sera le dernier.

Pablo Trimarchi comme Militar: Pablo Trimarchi est apparu dans les films La danse de la pluie et Necromancia.

Juan Miguel Arias en tant que Paolo Gabriele: Le majordome du pape Benoît XVI. Depuis 2015, Juan Miguel Arias travaille comme assistant pour Hopkins. Les deux papes marque ses débuts au cinéma.

Walter Andrade en tant que mécanicien: Walter Andrade est apparu dans les films El Almuerzo et Le sommet.

Sara Pallini en tant que journaliste (non crédité): Une actrice italienne, Sara Pallini dépeint à la fois Imelda et une danseuse burlesque dans la série Hulu Catch-22.

