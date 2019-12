Netflix & # 039; s The Witcher Cast & Guide des personnages | Screen Rant

L'adaptation de Netflix Le sorceleur apporte la violence et la magie du continent à un tout nouveau public. Avec autant de factions et de joueurs dans la tapisserie de l'histoire à suivre, nous avons mis au point un guide pour les acteurs et les personnages de Le sorceleur, dirigé par Henry Cavill en tant que chasseur de monstres mutant Geralt de Rivia.

D'après les livres de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, Le sorceleur a déjà été adapté dans une émission de télévision, des films, des bandes dessinées et – le plus populaire de tous – une trilogie de jeux vidéo d'action-aventure. Créé par Lauren S. Hissrich (Les défenseurs), Netflix Le sorceleur est basé sur les livres originaux, bien que les fans puissent également s'attendre à quelques hochements de tête aux jeux (comme la célèbre scène de la baignoire). Se déroulant dans un monde fantastique riche, l'histoire s'articule autour de trois personnages clés: Geralt, alors qu'il tente vainement de s'éloigner de la politique du continent; Yennefer de Vengerberg, une paysanne au dos tordu qui devient une puissante sorcière; et Cirilla, une jeune princesse au destin important.

En relation: Pourquoi Yennefer a l'air différent dans The Witcher de Netflix

Les huit premiers épisodes de Le sorceleur présenter de nombreux personnages que les fans des livres et des jeux connaissent, comme l'ami barde de Geralt, Jaskier, et le mentor rusé de Yennefer, Tissaia de Vries. Voici les gens que vous rencontrerez dans la saison 1 de Le sorceleuret les acteurs qui les jouent.

Entraîné brutalement et expérimenté depuis son enfance, Geralt est un sorceleur – un tueur de monstres errant à louer, dont les mutations génétiques lui donnent une force, une agilité et des sens améliorés, ainsi qu'une vie prolongée et des capacités magiques. Geralt prétend être indifférent à la politique et même aux notions de bien et de mal, travaillant pour la monnaie plutôt que pour l'honneur. Cependant, malgré la réputation des sorciers de ne pas avoir d'émotions, il refuse de tuer des créatures intelligentes (sauf en cas de légitime défense) et a quelques autres points faibles. Henry Cavill est surtout connu pour avoir joué à Superman dans Homme d'acier, Batman v Superman: l'aube de la justice et Ligue de justice. Il a également joué dans L'homme de U.N.C.L.E. et Mission: Impossible – Fallout.

Ciri, dont le nom complet est Cirilla Fiona Elen Riannon, est la princesse de Cintra et a été élevée dès son jeune âge par sa grand-mère, la reine Calanthe, et le druide nommé par la royauté de Cintra, Mousesack. Ayant grandi dans un château, elle est d'abord naïve du monde, mais montre de la force lorsque les circonstances la forcent dans des situations dangereuses. Ciri a un grand destin qui est en quelque sorte lié à Geralt. Freya Allan a joué dans Dans les Badlands et est également apparu dans la récente adaptation de la mini-série de la BBC La guerre des mondes.

Née avec une colonne vertébrale et une mâchoire tordues, Yennefer vit une vie misérable et maltraitée en tant que fille d'un éleveur de porcs, jusqu'au jour où elle est achetée à son père par la puissante sorcière Tissaia de Vries. Les capacités magiques latentes de Yennefer lui valent une place à Aretuza, une académie pour former de jeunes femmes à devenir sorcières, avec l'intention de la faire finalement placer dans une cour royale. Yennefer souffre beaucoup des cicatrices émotionnelles de son enfance, et sa magie est alimentée par cette émotion. Anya Chalotra est également apparue dans la série BBC / Netflix Esprit d'aventureet la minisérie Hercule Poirot Les meurtres d'ABC.

Eamon Farren comme Cahir – Également connu sous le nom de Chevalier noir, Cahir est un guerrier nilfgaardien accusé d'avoir capturé Ciri.

– Également connu sous le nom de Chevalier noir, Cahir est un guerrier nilfgaardien accusé d'avoir capturé Ciri. Jodhi May en tant que Calanthe – Également connue sous le nom de Lionne de Cintra, Calanthe est la grand-mère de Ciri et une reine qui aime le champ de bataille.

– Également connue sous le nom de Lionne de Cintra, Calanthe est la grand-mère de Ciri et une reine qui aime le champ de bataille. Wilson Radjou-Pujalte comme Dara – Un garçon qui vit dans les bois à l'extérieur de Cintra et se lie d'amitié avec Ciri.

– Un garçon qui vit dans les bois à l'extérieur de Cintra et se lie d'amitié avec Ciri. Shaun Dooley comme Foltest – Le roi de Temeria, qui charge Triss Merigold d'une mission importante.

– Le roi de Temeria, qui charge Triss Merigold d'une mission importante. Mimi Ndiweni comme Fringilla – Une des camarades sorcières en formation de Yennefer.

– Une des camarades sorcières en formation de Yennefer. Björn Hlynur Haraldsson comme Eist – Le deuxième mari de Calanthe et le grand-père de Ciri à travers ce mariage.

– Le deuxième mari de Calanthe et le grand-père de Ciri à travers ce mariage. Royce Pierrson comme Istredd – Un mage qui développe une relation étroite avec Yennefer.

– Un mage qui développe une relation étroite avec Yennefer. Joey Batey comme Jaskier (photo ci-dessus) – Un barde féminisant qui se considère comme un ami proche de Geralt (que Geralt le veuille ou non).

– Un barde féminisant qui se considère comme un ami proche de Geralt (que Geralt le veuille ou non). Adam Levy comme Mousesack – Le druide royal de Cintra, qui a aidé à élever et à protéger le jeune Ciri.

– Le druide royal de Cintra, qui a aidé à élever et à protéger le jeune Ciri. Emma Appleton comme Renfri – Une princesse exilée que Geralt rencontre dans la ville de Blaviken.

– Une princesse exilée que Geralt rencontre dans la ville de Blaviken. Lars Mikkelsen comme Stregobor – Un mage sournois qui siège au Conseil des sorciers avec Tissaia.

– Un mage sournois qui siège au Conseil des sorciers avec Tissaia. MyAnna Buring en tant que Tissaia de Vries – Membre du Conseil des sorciers et l'un des recteurs d'Aretuza, Tissaia est puissant et impitoyable.

– Membre du Conseil des sorciers et l'un des recteurs d'Aretuza, Tissaia est puissant et impitoyable. Anna Shaffer comme Triss Merigold – Une sorcière talentueuse qui croise la route de Geralt.

Plus: L'émission de télévision The Witcher de Netflix a presque mis en vedette Ciri au lieu de Geralt