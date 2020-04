Netflix: 15 séries à regarder si vous avez aimé Locke & Key

Après des années de tentatives pour amener la série de bandes dessinées Locke & Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez d’IDW à l’action en direct, Netflix a finalement pu faire passer la propriété après l’étape pilote. Locke & Key suit la famille Locke alors qu’ils déménagent à la maison Key et tentent de recommencer leur vie alors qu’ils se laissent entraîner dans un mystère qui remonte à la jeunesse de leur défunt père dans cette même maison.

Compte tenu de la nature digne de la série, il est probable que les fans ont terminé rapidement la série au rythme rapide et cherchent maintenant quelque chose de nouveau à regarder. Nous avons récupéré quelques autres Netflix Originals que les fans de Locke & Key pourraient apprécier après avoir terminé la première saison.

15 L’ORDRE

L’Ordre est une série originale de Netflix qui suit un thème surnaturel standard alors que le jeune Jack Morton s’inscrit dans une société secrète magique avec des arrière-pensées alimentées par la vengeance, bien que la série se sépare rapidement du pack avec une hilarité surprenante.

La bataille entre les sorcières et les loups-garous reçoit une dose d’humour universitaire qui fonctionne étonnamment bien tout en restant en territoire dramatique. Une deuxième saison de la série est également en cours, donc il n’y a pas de meilleur moment pour se préparer à la première saison maintenant pour se préparer au retour à l’Ordre.

14 L’étranger

Bien qu’elle ne soit pas aussi familiale que Locke & Key, la récente sortie de The Stranger, une adaptation du roman de Harlan Coben, présente également une famille confrontée aux secrets du passé dans des montagnes russes de tromperie tendues et passionnantes.

Richard Armitage incarne un père de famille dont le monde entier est mis en doute quand un mystérieux inconnu (Hannah John-Kamen) révèle des secrets sur sa famille qui déclenchent une série de dominos tombants alors que de plus en plus de gens se retrouvent pris dans le sillage de l’étranger.

13 MORTEL

La série surnaturelle française Mortel est une montre courte mais agréable qui suit deux amis qui concluent un accord sombre avec un esprit vaudou pour gagner des pouvoirs afin qu’ils puissent enquêter sur le meurtre de leur ami, bien qu’ils trouvent de l’aide avec un jeune praticien vaudou pour affronter le esprit.

La série est un mélange étrange mais amusant de drame pour adolescents et de fantaisie surnaturelle qui se tient tout seul dans un genre autrement emballé. C’est aussi une frénésie assez rapide avec une première saison de six épisodes, bien que nous attendions toujours d’entendre un mot sur une deuxième saison

12 LA SOCIÉTÉ

La première saison de The Society de Netflix a introduit une classe de lycée revenant d’une excursion dans une ville vide, qu’ils trouvent bientôt coupée du monde extérieur par une épaisse forêt impénétrable.

Les adolescents sont obligés non seulement de grandir rapidement et de fonctionner comme une société pour survivre, mais aussi d’enquêter sur les circonstances mystérieuses et les événements étranges dans la ville tranquille dans laquelle ils sont piégés. Une deuxième saison devrait débuter sur Netflix dans le courant de 2020.

11 LE CENTRE DE HILL HOUSE

L’adaptation lâche de Mike Flanagan au roman classique de Shirley Jackson, The Haunting of Hill House, a séduit le public avec un conte qui se déroule dans le temps avec un casting fantastique et un manoir infesté de fantômes qui explore une famille qui lutte pour faire face à l’effet obsédant de grandir dans la maison qui continue de menacer la famille des années après avoir quitté son ancien domicile.

La prochaine saison consécutive The Haunting of Bly Manor ne servira probablement pas de continuation directe, mais la première saison est définitivement à ne pas manquer et vous mettra au bord de votre siège avec la famille Crain.

10 AVENTURES FRIGORIFIQUES DE SABRINA

Locke & Key a été critiqué par certains et applaudi par d’autres pour le choix de la série d’éclaircir certains des éléments les plus sombres de la série comique, mais pour ceux qui cherchent à explorer l’équilibre entre le clair et le sombre, vous voudrez peut-être consulter le Aventures effrayantes de Sabrina.

Dans la même veine que Riverdale de The CW, Sabrina suit une jeune demi-sorcière alors qu’elle traite des croyances désuètes de sa religion satanique et des pressions croissantes du lycée tout en essayant de comprendre sa place dans les prophéties sombres de l’enfer.

9 PERDUS DANS L’ESPACE

Alors que la Key House et ses clés magiques pourraient être l’un des principaux attraits de Locke & Key, la force de l’histoire vient du fait que cette famille fait face à la perte de leur père et aux retombées d’un accident traumatique qui n’aurait peut-être pas été un accident.

La série Lost in Space de Netflix se concentre également sur une famille qui lutte pour se maintenir après la perte de sa planète natale alors que les Robinsons se perdent dans l’espace. Le nouveau Lost in Space emmène la propriété classique dans le futur et met à jour les éléments de science-fiction tout en plongeant dans la dynamique qui fait fonctionner une famille, en particulier sous pression.

8 OCTOBRE FACTION

Netflix a adapté quelques bandes dessinées différentes qui partagent certaines similitudes avec Locke & Key, y compris le récent octobre Fashion, basé sur la bande dessinée du même nom de Steve Niles et Damien Worm.

October Faction suit les Allens, une équipe de mari et femme de chasseurs de monstres surnaturels qui retournent dans leur ville natale avec leurs jumeaux adolescents, bien qu’ils doivent cacher leur activité de chasse aux monstres à leurs voisins. Alors que la ville est criblée de monstres surnaturels, des problèmes s’ensuivent et la famille apprend que la meilleure façon de rester ensemble est de tuer ensemble.

7 SHADOWHUNTERS

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Locke & Key n’a pas tout à fait fonctionné la première fois qu’il a été tenté, ce qui a entraîné le non-ramassage du pilote et la série vivant dans des limbes développementaux pendant un certain temps. La série de livres Mortal Instruments a été adaptée pour filmer sans succès avant que Netflix ne la retravaille en une série appelée Shadowhunters.

Bien qu’il y ait un peu plus d’adolescent que de drame dans ce drame pour adolescents et un peu moins ancré dans le monde réel, Shadowhunters suit la jeune Clary Fray alors qu’elle apprend qu’elle vient d’une longue lignée d’hybrides humains / anges chargés de chasser les démons et autres monstres macabres de la nuit.

6 FONCÉ

La première série en langue allemande de Netflix était le thriller de science-fiction Dark, qui commence par la disparition d’un enfant dans une petite ville qui lance un conte multigénérationnel plein de secrets et de mystères qui sont tous réunis par un mystérieux trou de ver situé dans les grottes sous la ville.

Les familles impliquées commencent à réaliser les implications de la magie de la grotte qui se déroule au fil des ans dans un récit de voyage dans le temps tordu qui explore les secrets que nous gardons de nous-mêmes et des personnes que nous aimons le plus dans notre vie.

5 UNE SÉRIE D’ÉVÉNEMENTS MALHEUREUX

Netflix a adapté la série de livres A Series of Unfortunate Events de Lemony Snicket qui mettait en vedette Neil Patrick Harris comme le méchant maître du déguisement, le comte Olaf, alors qu’il tentait de voler la fortune familiale de ses proches, les enfants Baudelaire.

La série est souvent décrite comme une histoire pour enfants bien qu’elle comporte plusieurs thèmes sombres, étant donné que le comte Olaf tente fréquemment de tuer des enfants tout au long de la série. Cependant, la série plonge dans les divers événements malheureux avec un abandon joyeux, ce qui en fait une montre amusante, voire difficile pour toute la famille.

4 RAGNAROK

2020 a vu la sortie de Ragnarok de Netflix, qui est une série norvégienne moderne fortement enracinée dans la mythologie nordique. Magne est un jeune adolescent qui revient dans la ville d’Edda avec sa famille après des années d’absence, pour découvrir qu’il est lentement pollué par l’une des familles les plus riches de Norvège, qui se révèle être d’anciens géants du gel de Jotunn.

Magne lui-même découvre bientôt qu’il est l’incarnation physique du dieu Thor, et la série suit la découverte de ses différents pouvoirs et les luttes de la ville et de ses citoyens, qui pourraient avoir leurs propres liens mythologiques avec le royaume asgardien.

3 RAISING DION

Alors que Locke & Key explore un certain nombre d’éléments fantastiques et d’horreur, la série est enracinée dans son exploration d’une famille en deuil après la perte de leur mari et de leur père. Raising Dion sur Netflix explore des éléments similaires tout en suivant les difficultés de Nicole Reese en tant que mère célibataire après la mort de son mari.

La série plonge dans le fantastique quand il est révélé que le jeune Dion commence à développer des pouvoirs, et que sa mère et le meilleur ami de son mari décédé tentent de garder ses pouvoirs sous le voile pendant qu’ils explorent ses origines et les secrets laissés dans le sillage d’elle la mort de son mari.

2 CHOSES ÉTRANGÈRES

Les chances sont bonnes que si vous aimez des émissions comme Locke & Key ou l’une des autres séries dont nous avons discuté jusqu’à présent, vous avez déjà vu le succès de Netflix Stranger Things, qui a sorti trois saisons depuis 2016 avec une quatrième en cours.

Locke & Key présente quelques thèmes similaires et tous deux traitent de la séparation entre les enfants et les adultes et de ce que chacun est capable de croire et de comprendre. Stranger Things présente une plus grande échelle compte tenu de tous les personnages et familles impliqués, offrant aux fans de Locke & Key une autre ville fouillée à explorer après avoir terminé la première saison.

1 L’ACADÉMIE PARAPLUIE

The Umbrella Academy de Gerard Way et Gabriel Bá était à l’origine une série de Dark Horse Comics avant que Netflix ne nous présente la première saison de l’adaptation en direct. Il explore le monde des super-héros de bandes dessinées d’une manière unique, sombre, joyeuse et tordue qui a développé une énorme base de fans et a valu à la série une deuxième saison à venir.

L’Umbrella Academy suit les enfants adoptés de Hargreeve des années après qu’ils étaient une super-équipe d’enfance dirigée par leur mystérieux père, dont la mort rassemble les héros adultes juste à temps pour arrêter l’apocalypse. Le drame familial se mélange bien avec les super-héros apocalyptiques, et les fans d’adaptations de bandes dessinées rares comme Locke & Key vont adorer The Umbrella Academy.

