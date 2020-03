Netflix a alloué 100 millions d’euros à certaines créations sans emploi

La plateforme de contenu en streaming Netflix a alloué 100 millions de dollars pour les créateurs sans emploi et un autre 15 millions de dollars pour les organisations à but non lucratif qui offrent de l’aide aux acteurs et aux membres d’équipage.

Comme prévu il y a quelques jours, la nouvelle pandémie de coronavirus a mis fin à presque toutes les productions de films et de séries télévisées. Découvrons tous les détails ensemble.

Netflix alloue 100 millions de dollars aux créateurs sans emploi

La nouvelle pandémie de coronavirus a malheureusement également affecté les plates-formes de contenu en continu et les téléviseurs, l’italien et le reste du monde. Beaucoup de séries télévisées, dont la nouvelle saison était attendue au début de l’été, ont dû tir de bloc en raison des contagions croissantes du virus. Un exemple sont Peaky Blinders, The Paper House, Stranger Things et bien d’autres.

Suite à ces blocages, de nombreux les créateurs étaient sans emploi et c’est précisément sur ce point que la société de streaming a voulu intervenir. Ce dernier a mis fin à presque toute la production en cours et, en plus des 100 millions de dollars, il a également alloué d’autres 15 millions pour les organisations à but non lucratif qui offre de l’aide aux acteurs et aux membres d’équipage dans les pays où il a des productions importantes et a annoncé qu’il leur paiera deux semaines de salaire.

Pour le moment, nous ne savons pas encore comment le virus se déroulera, mais heureusement, au cours des dernières heures, il semble avoir ralenti dans le nord de l’Italie. La série télévisée interrompue peut donc ne pas avoir la fin prévue, mais se terminer avec le dernier épisode tourné sur le tournage. Nous vous tiendrons au courant des prochaines semaines, à condition que la situation s’améliore.