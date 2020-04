Netflix a connu un boom des abonnés pendant la quarantaine

La plateforme de contenu en streaming Netflix il a dépassé les attentes et a résisté à la guerre concurrentielle, même pendant cette période de verrouillage, qui dure depuis plus d’un mois maintenant.

L’entreprise s’est en effet inscrite 16 millions de nouveaux abonnés dans le monde pendant la quarantaine, deux fois plus que prévu, pour un total de 183 millions. Découvrons tous les détails ensemble.

Netflix enregistre 16 millions de nouveaux utilisateurs

Le colosse au cours des trois premiers mois de l’année, a été confirmée comme l’une des entreprises gagnantes à l’ère de la nouvelle pandémie de coronavirus. La pandémie a transformé la diffusion en continu sur les écrans de télévision, d’ordinateurs et d’appareils mobiles en l’une des rares activités pour échapper au siège. La société a baptisé les nouvelles trimestrielles des secteurs de la technologie et des nouveaux médias, qu’elle verra entre 28 et 30 avril 2020 pour arriver aux budgets d’Alphabet comme Facebook, Apple comme Amazon et Microsoft.

Le colosse est donc entré dans le panier de titres classés en actions «rester à la maison». La société a également résisté à une concurrence accrue, comme Disney Plus et Apple TV Plus. Disney a jusqu’à présent atteint 50 millions d’utilisateurs. Ces dernières semaines, il a également été lancé Quibiparrainé par le magnat hollywoodien Jeffrey Katenzberg.

L’entreprise a de nouvelles augmentations attendues des utilisateurs au cours du trimestre de 7,5 millions. Il s’agit d’une estimation définitive provisoire compte tenu des incertitudes de la situation actuelle. À ce stade, il nous suffit d’apprécier les nouveaux contenus et d’attendre ceux du mois de mai 2020. Restez connecté pour plus d’indiscrétions.