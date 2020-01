Netflix a décidé de changer le nombre de vues

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment annoncé qu’il allait changer la méthode d’affichage de son contenu à la demande par abonnement.

Comme vous le savez bien, la plateforme publie chaque mois de nouveaux contenus et ceux-ci, ont parfois un minimum de vues à atteindre pour être renouvelés. Découvrons tous les détails ensemble.

Netflix change la façon dont il affiche son contenu

Le géant du streaming, en un lettre aux actionnaires il y a quelques jours, a annoncé des changements majeurs. En particulier, changez la méthode de comptage des visualisations. C’est pour s’assurer qu’un le contenu est compté comme affiché, même s’il n’est affiché que pendant 2 minutes. Avant ce changement, au moins 70% du contenu devait être consulté pour être considéré comme vu.

Gardez la barre à 70%, pour Reed Hastings, n’était plus un paramètre fidèle. Voici sa déclaration: «Ce faisant, les titres courts et les titres longs seront traités de manière égale, nivelant le champ pour tout le contenu. Par exemple, avec la nouvelle métrique, nous savons que 45 millions d’abonnés ont choisi de regarder Our Planet, contre 33 millions résultant de la métrique précédente. “

Cette logique aura sûrement des conséquences à la fois pour écrivains que pour les spectateurs. Les premiers vont devoir pensez à deux minutes de très haute tension initiale, pour empêcher l’utilisateur de modifier le programme. Au lieu de cela, s’ils décident de supprimer le contenu même juste deux minutes et 1 seconde, ils trouveront l’algorithme compromis. Il suffit d’attendre plus d’informations sur cette nouvelle méthode.