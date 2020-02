Netflix a enfin lancé la nouvelle série télévisée intitulée Ragnarok

La plateforme de contenu en streaming Netflix, il y a seulement quelques jours, plus précisément le 31 janvier 2020, elle a lancé la nouvelle série télévisée intitulée Ragnarok.

C’est un spectacle finlandais inspiré de la mythologie lié à la terre scandinave et aux anciennes populations nordiques. Découvrons ensemble plus de détails sur la nouvelle série.

Netflix a enfin lancé Ragnarok

Voici le intrigue officiel publié par la même plate-forme: «Ragnarok est une série dramatique de formation, qui contribue à donner une nouvelle perspective sur la mythologie norvégienne. Le spectacle se déroule dans la petite ville fictive d’Edda, située au milieu de la nature nordique étonnante. L’histoire tourne autour des habitants, qui ne sont pas ce qu’ils semblent être. Avec eux, en effet, nous vivrons un changement radical dans le monde: la fonte des pôles, les hivers les plus chauds et les violentes tempêtes. Certains peuvent dire que nous nous dirigeons vers un autre Ragnarok. A moins que quelqu’un n’intervienne à temps. “

Le thème concerne la mythologie nordique, désormais récurrente dans de nombreuses séries télévisées, voir aussi Vikings. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner le spectacle Thor: Ragnarok de Marvel Cinematic Universe, réalisé par Taika Waititi en 2017. La plateforme surfe sur cette tendance, diffusant un spectacle qui sera sûrement très apprécié des utilisateurs.

Comme le montre le synopsis, les habitants d’Edda devront faire face à des problèmes tels que le changement climatique et la fonte consécutive des glaciers. Ces événements pourraient suggérer le retour de Ragnarok et donc au bout du monde, nous laissons le reste à découvrir. Il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de la plateforme pour profiter du premier épisode de cette série et d’autres que la plateforme lance ces jours-ci.