Netflix a eu des problèmes de connexion au cours de la nuit dernière

La nuit dernière a été assez problématique pour la plate-forme de contenu en streaming Netflix. En fait, ce dernier a signalé les perturbations aux États-Unis et en Italie.

De nombreux utilisateurs n’ont pas pu accéder au service depuis les smartphones, les téléviseurs intelligents et les PC. Le problème s’est probablement produit pour trop de connexions, découvrons tous les détails ensemble.

Netflix en panne hier soir en Italie et aux États-Unis

Le pic du mauvais service s’est produit vers minuit américain, 6 heures du matin en Italie et seulement plus tard, la société américaine a déclaré à . qu’elle avait résolu le problème. un porte-parole “Certains membres aux États-Unis et en Europe n’ont pas pu utiliser Netflix via notre site Web pendant une heure”, a-t-il déclaré. Le problème a été résolu et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. “

Les raisons de cette baisse ne sont pas encore connues, mais il s’agit probablement d’un mauvais service, comme prévu, lié à la congestion du réseau. En fait, les gouvernements nationaux ont imposé un verrouillage pour tenter de freiner la propagation de la nouvelle pandémie de coronavirus dans le monde. En conséquence, la plupart des utilisateurs à domicile sont connectés au réseau.

Ces derniers jours, la plateforme a également déclaré qu’elle avait également réduit le débit binaire dans d’autres pays et pas seulement en Europe. Cela fait suite aux demandes du commissaire à tous les géants du streaming. Notre espoir est qu’il n’y aura plus de mauvais services de ce type, mais évidemment la connexion Internet peut à un moment donné céder.