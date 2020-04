Netflix a publié la première bande-annonce de The Last Kingdom 4

La plateforme de contenu en streaming Netflix vient de sortir le premier trailer de la quatrième saison de la série TV Le dernier royaume, série historique coproduite avec BBC America, puis transmise sur la plateforme.

La nouvelle saison de la série TV sera disponible sur le catalogue de la plateforme à partir de dimanche 26 avril 2020. En attendant, découvrons plus de détails sur la nouvelle bande-annonce.

Netflix lance la première bande-annonce de The Last Kingdom 4

La série télévisée en question est tirée du cycle de romans historiques signés par Bernard Cornwell, qui suivent les événements d’un jeune noble anglais élevé par les Vikings sous le règne du premier roi d’Angleterre, Alfredo le Grand. Voici le synopsis des trois premières saisons: “Dans la première saison, le jeune noble saxon Uhtred devient un véritable guerrier et tente de reprendre les terres annexées par son oncle rusé”.

Le second: “Alors que la sanglante lutte entre Saxons et Vikings fait rage, Uhtred décide de venger l’extermination de sa famille et de regagner la terre des ancêtres”. Et enfin le troisième: “Alors que la santé d’Alfred et l’idée d’une Angleterre unie s’affaiblissent, Uhtred fait face à des alliés divisés et de nouveaux envahisseurs sur les côtes du Wessex”.

En voici un bref synopsis de la saison à venir 26 avril 2020: «Le drame historique se déroule sous le règne d’Alfred le Grand, roi du Wessex. Uhtred, fils d’un noble saxon, kidnappé et élevé par les Vikings sera contraint de choisir entre son pays natal et la terre qui l’a accueilli et nourri et sa loyauté sera mise à l’épreuve. Alors qu’il lutte pour récupérer ses droits, Uhtred devra lutter entre les deux factions qui se battent pour créer une nouvelle nation et récupérer son héritage. ” Nous devons juste attendre encore dix jours pour voir comment l’histoire se poursuivra, en attendant, profitons du contenu publié ces jours-ci.