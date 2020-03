Netflix a quelque chose de nouveau pour ceux qui utilisent son service en Europe

Netflix a confirmé que va réduire le débit des vidéos diffusées en Europe pour la prochaine 30 jours. La société affirme que cette décision réduira sa présence sur les réseaux européens d’environ 25 pour cent.

La décision intervient après que le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a invité les plates-formes de streaming, les entreprises de télécommunications et les consommateurs à réduire l’utilisation du largeur de bande pendant l’épidémie de coronavirus en cours. “Nous avons tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement d’Internet pendant la lutte contre la propagation du virus”, a-t-il déclaré.

Netflix: en Italie, l’utilisation du haut débit a considérablement augmenté

Bien qu’il semble que Netflix tiendrait compte de la demande du commissaire, l’action imminente ne semblait pas probable. “Nous nous concentrons sur l’efficacité du réseau depuis de nombreuses années, notamment en fournissant gratuitement notre service de connexion ouverte aux entreprises de télécommunications”, a déclaré un porte-parole de Netflix au Financial Times.

La pandémie de coronavirus et la pression pour le retrait social ont provoqué une énorme augmentation de l’utilisation d’Internet à travers le continent européen. En Italie, par exemple, Telecom Italia a enregistré une augmentation de 75% du haut débit résidentiel et l’utilisation de appareils mobiles le week-end dernier. Selon un ensemble de données Ookla, la vitesse de téléchargement moyenne sur les connexions mobiles et à large bande a diminué à travers le pays en raison du grand nombre de personnes qui se tournent vers Internet pour le travail et le divertissement. Il n’est pas clair pour le moment si d’autres plateformes comme YouTube suivront le mouvement et mettront en œuvre des mesures similaires.