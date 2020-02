Netflix a supprimé ces émissions et films pour se conformer aux gouvernements étrangers

Netflix supprimé un certain nombre d’épisodes d’émissions et de films au fil des ans pour se conformer aux gouvernements étrangers. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un titre particulier quitte un service, mais ceux-ci ont fait l’objet d’une demande de retrait.

Netflix n’est pas étranger à voir les titres aller et venir et surtout à la fin des conditions de licence. Cela a été le plus connu récemment lorsque Friends a quitté Netflix en route vers le coffre-fort WarnerMedia. Cependant, tout le contenu qui quitte le service, et en particulier dans d’autres parties du monde, n’est pas supprimé pour des raisons aussi simples. Dans certains cas, des épisodes d’émissions et des films spécifiques ont été supprimés de Netflix en raison de demandes de retrait du gouvernement. Selon Netflix, il a été contraint de supprimer les titres.

Netflix a récemment publié son rapport sur la gouvernance sociale de l’environnement et le service de streaming a supprimé neuf éléments de contenu au fil des ans suite à une demande d’un organisme gouvernemental étranger. La majorité des demandes provenaient de Singapour avec Cooking on High, Disjointed et The Legend of 420 en 2018, ainsi que The Last Temptation of Christ en 2019 et, plus récemment, The Last Hangover en 2020. Ailleurs, The Bridge a été supprimé en Nouvelle-Zélande. en 2015, Full Metal Jacket du Vietnam en 2017 et Night of the Living Dead en Allemagne – également en 2017. La liste était complétée par un épisode de Hasan Minha’s Patriot Act en 2019, qui a été retiré du service en Arabie saoudite.

Les demandes de retrait risquent de devenir plus courantes

Netflix a été lancé en 1997 et donc neuf éléments de contenu supprimés du service en vingt-trois ans, ce n’est pas beaucoup. Cependant, c’est encore plus que ce à quoi certains pourraient s’attendre étant donné que c’est la première fois que Netflix s’ouvre sur les demandes. Ce qui est clair, c’est qu’il est peu probable que ce soit la dernière fois qu’une agence gouvernementale demande que le service d’abonnement supprime du contenu. Bien que le grand public n’ait pas à attendre encore vingt-trois ans pour savoir où et quand un titre a été supprimé. Netflix a confirmé son engagement à publier des informations comme celle-ci sur une base plus fréquente et a l’intention de signaler les retraits sur une base annuelle, à partir de l’année prochaine.

Bien sûr, avec une augmentation du nombre de services de streaming maintenant disponibles, et avec beaucoup d’entre eux qui cherchent à se développer sur les marchés internationaux, il est peu probable que Netflix soit le seul à recevoir des demandes de retrait des gouvernements et d’autres agences à l’avenir. La question est de savoir si ces autres services seront aussi transparents que Netflix l’est maintenant?

