Netflix ajoute l’option pour désactiver la lecture automatique de la bande-annonce

Si vous êtes un utilisateur de Netflix, vous savez ce que nous voulons dire, car la fonctionnalité est présente dans toutes ses applications: lecture automatique de la bande-annonce, qui est activé dès que vous vous placez sur un contenu, il peut désormais être désactivé.

La nouveauté a été annoncée par Netflix via son compte Twitter et a été plutôt bien accueillie, car comme le reconnaissent les responsables de la plateforme, «pour certains, c’est une fonctionnalité utile; pour d’autres pas tellement ». Donc, ni pour vous, ni pour moi, pourriez-vous dire, et ceux qui préfèrent s’en passer trouveront la possibilité de le désactiver dans les paramètres du profil.

Au cas où vous vous perdriez, lorsque nous parlons de la reproduction automatique de la remorque, nous entendons avancées vidéo (et audio) qui s’exécutent automatiquement à chaque fois, par exemple, vous placez votre curseur sur une série ou un film dans l’application Web. Dans les applications mobiles, ils sont plus restreints, mais vous ne pouvez pas choisir où les désactiver: c’est tout ou rien.

Comment désactiver la lecture automatique sur Netflix

L’option a déjà été publiée sur la page d’aide de Netflix et est très facile à trouver. En suivant les instructions officielles, il vous suffit d’entrer dans le menu Gérer les profils, sélectionner le profil à mettre à jour et cocher ou décocher l’option «Reproduisez automatiquement la progression tout en parcourant tous les appareils«.

Netflix les appelle des avancées et c’est sans doute le terme le plus approprié pour les décrire, car dans bien des cas il s’agit d’un petit morceau de vidéo qui ne correspond même pas à la bande annonce du contenu en question. En fait, les remorques en tant que telles ne sont disponibles que pour le contenu original de la plate-forme.

D’un autre côté, si vous n’aimez la lecture automatique sous aucune de ses formes ou si vous vous endormez en regardant un chapitre de votre série préférée et que vous ne voulez pas perdre de vue où vous alliez, n’oubliez pas que Netflix offre également la possibilité de désactiver ce comportement Il est expliqué sur la même page d’aide précédente et le processus est identique: il suffit de cocher ou de décocher l’option «Lire automatiquement le prochain épisode de la série sur tous les appareils«.