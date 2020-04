Netflix ajoute près de 16 millions de nouveaux abonnés en quarantaine

Netflix a publié ses résultats financiers du premier trimestre 2020. Comme prévu, la mise en quarantaine des coronavirus a considérablement profité au service streaming vidéo, car au cours des trois derniers mois, ils ont ajouté 15,8 millions de nouveaux abonnés, un chiffre aussi positif qu’anormal pour l’entreprise. En fait, au début de l’année, ils s’attendaient à ce que 7 millions de personnes rejoignent le service, les prévisions ont donc été doublées.

Netflix devrait ajouter 7 millions d’abonnés au dernier trimestre. Ils ont doublé ce qui était attendu

Bien sûr, au début de l’année, peu de personnes prévoyaient une pandémie au cours des prochains mois. Des millions de personnes sont isolées chez elles et recherchent des activités pour les aider à faire face à une situation inhabituelle. Le divertissement est devenu le premier choix pour la distraction, et les services vidéo en profitent. Netflix a atteint 183 millions d’abonnés au total avec les chiffres partagés aujourd’hui.

Malgré de nouveaux abonnés, les revenus ont à peine réussi à dépasser leurs estimations: 5,77 milliards de dollars par rapport aux 5 760 attendus. La société a également souligné que l’augmentation significative du nombre de nouveaux utilisateurs pourrait ralentir sa croissance organique une fois le confinement levé. “Nous sommes bien conscients de la chance que nous avons d’avoir un service encore plus important pour les personnes confinées à la maison, et que nous pouvons opérer à distance avec un minimum de perturbations à court et moyen terme”, a déclaré la société.

Bien qu’ils connaissent une phase “d’audience plus importante et de croissance du nombre d’abonnés”, ils réaffirment qu’il s’agit d’une situation temporaire qui, malheureusement, présente également des points négatifs qui affectent d’autres secteurs de l’entreprise. Par exemple, en raison de la incertitude économique qui entoure le monde, ont décidé de suspendre le nombre d ‘”innovations” qu’ils introduisent dans leur service.

Cela signifie-t-il alors que nous verrons une diminution du nombre de séries et de films originaux? Pas nécessairement, car bien que le tournage de leurs prochaines productions soit temporairement interrompu, ils espèrent reprendre leurs activités et poursuivre son calendrier de diffusion pour le reste de 2020 et 2021. “Alors que nos productions se sont arrêtées dans le monde entier, nous avons bénéficié d’une grande quantité de contenu qui était complet et prêt pour la sortie, ou la post-production lorsque le tournage s’est arrêté”, ajoutent-ils.

Il semble que ce soit généralement une bonne nouvelle pour Netflix, mais sont conscients qu’un avenir plein d’obstacles approche face à une crise économique imminente. “En plus de 20 ans d’histoire, nous n’avons jamais vu un avenir plus incertain ou inquiétant”, a déclaré le PDG Reed Hastings, ajoutant: “Le coronavirus a atteint tous les coins du monde et, en l’absence de traitement ou de vaccin Personne ne sait comment ni quand la terrible crise prendra fin. Ce qui est clair, c’est l’augmentation du coût humain en termes de vies perdues et d’emplois perdus; des dizaines de millions de personnes sont aujourd’hui sans emploi. “

