Netflix améliore le contrôle parental en ajoutant un code PIN et un historique

Bien que l’application de séries et de films à la demande disposait déjà d’outils de contrôle parental, cette quarantaine a permis de démontrer son peu ou pas d’efficacité. Raison pour laquelle Netflix vient d’annoncer une mise à jour complète avec l’inclusion de nouvelles fonctions de contrôle, avec l’ajout d’un code PIN de blocage et le premier ajout d’un historique de visualisation récent.

Vous pouvez donc désormais verrouiller les titres individuellement, sans recourir aux précédentes limites de qualification, ni protéger le plein accès aux profils en définissant un code PIN. De même, de meilleurs outils ont été ajoutés pour gérer les profils, avec la nouvelle addition d’un historique pour les profils enfants et normaux, et la possibilité de désactivation de la lecture automatique du contenu.

Ces nouveaux contrôles sont disponible à partir d’aujourd’hui, pouvoir le contrôler à partir de l’application de n’importe quel téléviseur intelligent, de l’application des consoles et des mobiles, ainsi que de n’importe quel navigateur Web.

Comment créer un profil Netflix pour enfants

Presque de la même manière que pour créer les profils communs de Neftlix, pour créer un profil enfant pour les enfants, nous n’aurons qu’à suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application (dans le cas où vous ne pouvez pas gérer les profils depuis le mobile ou la télévision, il est recommandé d’accéder depuis un ordinateur).

Accédez au menu Démarrer et sélectionnez la page «Gérer les profils».

Sélectionnez Ajouter un profilet attribuez-lui un nom.

Pour activer les options de contenu enfant, sélectionnez l’option de compte “Enfantin”.

Une fois terminé, le nouveau profil devrait apparaître dans la liste des profils de notre compte.

De plus, nous pouvons ajuster le contenu en fonction de l’âge de nos enfants, grâce à la configuration des restrictions de visualisation dans ce profil, et en sélectionnant l’option de «Montrez l’expérience des enfants Netflix», où seuls les titres précédemment sélectionnés et approuvés pour les plus jeunes seront affichés.