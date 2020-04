Netflix annonce la deuxième saison de Locke & Key

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment publié la première image de présentation du deuxième saison de Locke & Key, la série que la plateforme a lancée en février.

Le colosse a en effet publié un article avec une nouvelle image, déchaînant les fans partout sur le web. Avec l’image, la plate-forme a révélé que la deuxième saison viendra sous peu. Voici les détails.

Netflix publie une première image de Locke & Key 2

La première saison de Locke & Key a été distribuée sur la plateforme, comme prévu précédemment, en février. Voici l’histoire qui est traitée: «Le Keyhouse n’est pas seulement une maison, c’est bien plus: il contient des secrets et des clés magiques. La famille Locke voulait commencer une nouvelle vie là-bas, au lieu de cela, ils n’ont trouvé que de nouveaux mystères à résoudre. “

Il s’agit d’une série télévisée basée sur la bande dessinée de Joe Hill, avec Jackson Robert Scott, qui arrivera bientôt sur la plate-forme. Voici le nouveau synopsis: “Locke & Key raconte l’histoire de Tyler, Kinsey et Bode Locker, frères qui déménagent à Lovecraft, Massachussets, après le meurtre de leur père. Le manoir dans lequel ils vivent avec leur mère regorge de portes magiques capables de transformer ceux qui les traversent “.

Showrunners et producteurs exécutifs Carlton Cuse et Meredith Averill a déclaré: “Nous sommes très heureux de poursuivre le voyage de Locke & Key avec tous nos merveilleux collaborateurs.” Pour le moment, une date de lancement n’a pas encore été fixée, ou du moins n’a pas été communiquée. Nous en saurons certainement plus dans les prochains jours, en attendant profitons des arrivées des premiers jours d’avril 2020.