Netflix annonce un nouveau spectacle humoristique à la sonorité farfelue avec de nombreux invités spéciaux célèbres

Netflix a annoncé un nouveau spectacle d’humour improvisé du comédien Bert Kreischer. Le spectacle, qui s’appelle Cabin, voit Kreischer se diriger vers une cabane isolée dans les bois pour essayer de purifier son âme et obtenir une relaxation bien nécessaire. La façon dont il procède au nettoyage de son corps et de son esprit est cependant loin d’être conventionnelle.

“Rejoint par ses amis célèbres, Bert tente des techniques de thérapie bizarres, des défis physiques intenses et des rencontres ridiculement improvisées avec la nature. Bert tente de nettoyer son” esprit, corps et âme “à un rythme effréné avec des résultats souvent désastreux”, lit-on dans une ligne de la description de l’émission.

Cabin est une adaptation de l’émission de télévision canadienne “Les Pêcheurs” de Martin Petit. Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Une longue liste d’autres comédiens et acteurs devrait apparaître dans la série, notamment Anthony Anderson, Bobby Lee, Caitlyn Jenner, Chris D’elia, Fortune Feimster, Joel McHale, Kaley Cuoco, Leah Remini, Nikki Glaser, Tom Segura et Whitney Cummings.

Netflix a également confirmé que le prochain spécial de comédie de Kreischer, Hey Big Boy, fera ses débuts le 17 mars. Il s’agit de son deuxième spécial de comédie Netflix, après Secret Time en 2018.

La vraie vie de Kreischer a servi d’inspiration au film de Ryan Reynolds, Van Wilder de National Lampoon. Il est ensuite passé à la comédie, et il est peut-être mieux connu pour son histoire, The Machine, qui documente son voyage en Russie et comment il aurait aidé la mafia russe à voler un train.