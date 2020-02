La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment supprimé une série télévisée, après le lancement, il y a quelques jours, de la première saison. La raison est due au faible niveau d’audience.

Nous parlons de la série télévisée intitulée Spinning Out, lancé sur le catalogue de la plateforme le 3 janvier 2020. Tous les programmes de développement ont été annulés.

Netflix annule la série télévisée Spinning Out après une seule saison

Nous n’aurons pas une seconde de la série télévisée que nous venons de mentionner, les données d’audience de l’émission n’étaient pas conformes aux attentes de la plateforme. Spinning Out voit la présence de l’actrice Kaya Scodelario, dans le rôle de Kat Baker, une patineuse qui, en raison d’une mauvaise chute, est sur le point de s’éloigner de l’activité compétitive. En attendant, cependant, il trouve une nouvelle possibilité grâce à la collaboration avec l’athlète Justin Davis, joué par Evan Roderick.

Le casting comprend également Willow Shields (Hunger Games), January Jones (Mad Men), Will Kemp (Reign), Amanda Zhou, Svetlana Efremova (The Americans), Mitchell Edwards (All American), David James Elliott (JAG) Sarah Wright Olsen (Parcs et loisirs). Malheureusement, ce n’est pas une nouveauté, il arrive souvent que la plateforme annule une nouvelle série télévisée qui ne reçoit pas un public attendu par la société.

Au cours du dernier mois, cependant, ils ont été insérer de nombreuses nouvelles séries, de nouveaux films et documentaires, qui compenseront le manque de Spinning Out.