Netflix assure aux clients qu’il ne manquera pas de nouveau contenu de sitôt – .

Netflix a assuré aux abonnés qu’il ne manquerait pas de nouveau contenu cette année et qu’il ne prévoyait pas de retarder la sortie des émissions.

L’activité de divertissement a été l’une des industries directement touchées par le nouveau coronavirus.

Les mesures de distanciation sociale ont interrompu le développement de certains spectacles et films et ont fermé les cinémas. Mais la prochaine liste de contenu original de Netflix a été tournée bien avant que la crise sanitaire n’interrompe les productions.

Alors que certaines personnes parlent de relâcher les mesures de distanciation sociale pour ouvrir l’économie et permettre un retour à la normale, la menace des coronavirus ne disparaîtra pas de sitôt. La plupart des gens n’auront pas moins peur de COVID-19 simplement parce que le gouvernement vous dit que les restrictions seront assouplies et que vous pourrez retourner à votre vie précédente. La triste vérité est que la vie que nous avions avant ce fléau moderne ne reviendra pas car un fonctionnaire le veut. Nous passerons encore beaucoup de temps à l’intérieur, nous éviterons d’énormes groupes de personnes, nous aurons des masques et des désinfectants pour les mains en tout temps, et nous surveillerons tout symptôme associé à COVID-19. Heureusement, nous aurons beaucoup de divertissements à la maison. Et ce n’est pas seulement parce qu’il y a un nombre croissant de services de streaming disponibles en ce moment. C’est parce que Netflix a beaucoup de contenu original dans les œuvres qui seront publiées dans les délais, quelle que soit la durée des restrictions COVID-19.

Parce que le nouveau coronavirus a forcé tous les travaux non essentiels à s’arrêter, plusieurs films et émissions de télévision ont été mis en pause. Ce n’est pas le genre de travail qui peut être fait à domicile, sauf s’il s’agit de post-production. Certaines sorties seront retardées soit parce qu’elles ne sont pas terminées, soit parce que les studios ne voudront pas lancer leurs superproductions en ligne et manquer tout l’argent qu’ils gagneraient dans les salles. Mais les cinémas restent fermés et il faudra un certain temps avant que vous souhaitiez en visiter un une fois les restrictions levées.

Mais Netflix n’est pas blessé par tout cela. Le géant du streaming publie son contenu en ligne, et c’est pourquoi certaines des émissions de télévision et des films qu’il prévoit de lancer dans les mois à venir ont déjà été tournés. Netflix l’a dit aux clients lors de l’appel des résultats trimestriels de l’entreprise plus tôt cette semaine.

“Notre série de 2020 de films et de séries est largement tournée et est en phase de post-production dans des endroits du monde entier”, a déclaré le directeur du contenu de Netflix. “Et nous sommes en fait assez profondément dans notre ardoise 2021. Nous ne prévoyons pas de déplacer le calendrier beaucoup, et certainement pas en 2020. “

Vous avez peut-être été très impliqué dans de nombreuses émissions Netflix au cours des derniers mois tout en restant à la maison, mais vous n’aurez pas à craindre que Netflix ne manque de nouvelles attractions de sitôt. Nous vous avons déjà montré toutes les dernières émissions Netflix qui seront lancées en mai, et il y a beaucoup d’originaux nouveaux et de retour. Space Force se démarque certainement.

En plus de publier de nouveaux contenus, Netflix est en excellente position pour négocier de nouvelles offres pour le contenu sous licence des studios essayant de récupérer une partie de l’argent qu’ils ont perdu jusqu’à présent cette année, et cela renforcera également les offres de contenu de Netflix dans les mois à venir. Le même contenu sous licence se retrouverait bien sûr sur d’autres canaux de streaming. Mais l’avantage de Netflix reste la solide collection de contenus originaux qui devrait être lancée cette année.

