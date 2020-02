Netflix aux Oscars 2020 n’a remporté que deux prix

La plateforme de contenu en streaming Netflix lors de la dernière cérémonie de remise du Oscar 2020, a a remporté seulement deux prix. Le streaming n’a probablement pas beaucoup plu cette année.

Le colosse en question avait recueilli 24 nominations mais il n’a remporté que deux prix, contrairement à l’année dernière. Le résultat a certainement jeté un goût amer dans l’entreprise. Découvrons les films qui l’ont gagné.

Netflix ramène à la maison seulement deux Oscars

Le géant du streaming s’attendait probablement à dominer la soirée des Oscars 2020, comme il l’a fait l’année dernière avec le film Rome, qui a rapporté 3 statuettes. Aux Oscars 2020, le géant du streaming n’a remporté que deux statuettes, le prix du meilleur documentaire a été décerné à Usine américaine, produit par l’ancien président Barack Obama et la société de production de Michelle Obama.

Le deuxième prix a été décerné à Laura Dern pour la meilleure actrice de soutien dans Wedding Story. Aucune récompense n’a été décernée aux deux films sur lesquels la plateforme a beaucoup misé au cours de l’année, à savoir The Irishman et The Two Popes. On aurait pu s’attendre à ce résultat étant donné que les majors du cinéma ont accepté sans difficulté la participation des géants du streaming, ce qui bouleverse quelque peu la dynamique de l’industrie cinématographique.

Le seul côté positif est celui de l’attention portée aux produits de la plateforme, qui l’a amenée à recevoir, comme évoqué précédemment, 24 nominations. Certainement pas un petit résultat compte tenu de la concurrence croissante des derniers mois. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de toutes les actualités du mois de février sur le site officiel de la plateforme.