Netflix consommera moins de données sur Android avec AV1

Netflix a commencé à prendre en charge un nouveau format vidéo dans son application Android Il est entre 34% et 50% plus efficace que x264 et 20% de plus que VP9 – qui est maintenant utilisé par la plateforme. Appelé AV1, peut être activé pour certaines de ses séries avec une nouvelle option “d’économie de données”.

Le but de Netflix est de remplacer le codec VP9 et remplacez-le par AV1 dans tout son catalogue et dans toutes ses plateformes. La société prétend travailler avec les fabricants d’appareils et de composants pour améliorer autant que possible la compatibilité.

Le format est encore à un stade précoce de développement. Bien qu’il soit déjà possible de l’utiliser dans certains titres de catalogue, il est vrai qu’il nécessite un processeur puissant, du fait de l’augmentation de la compression en streaming, laissant le doute sur la consommation de la batterie. On ne sait pas encore – encore – quelles équipes Android Soutenez ce mode d’économie de données.

Une autre raison importante de l’adoption de AV1 est qu’il s’agit d’un codec qui ne devrait pas payer de droits d’utilisation à des tiers pour être gratuit et créé par le AOMedia (alliance des médias ouverts), fondée en 2015 par Amazon, Google, Intel, Microsoft et Netflix. En 2018, Apple a rejoint l’effort, bien qu’il ne l’ait pas encore adopté sur ses appareils.

