Netflix dépensera 20 milliards de dollars pour la programmation cette année – .

Bien que Netflix reste le joueur à battre en ce qui concerne la vidéo à la demande, il ne fait aucun doute que le géant du streaming a plus de concurrence aujourd’hui que jamais auparavant. Mis à part les suspects habituels – une liste qui comprend Amazon et HBO – Netflix fait face à des défis difficiles d’Amazon, Disney, Hulu et Apple. Et cela ne veut rien dire des services de streaming à venir comme Peacock et HBO Max.

Dans le sillage d’une concurrence accrue, Netflix a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur la fourniture du meilleur contenu possible aux consommateurs et qu’il ne craignait pas que ses concurrents volent des abonnés. En réalité, cependant, le penchant de Netflix à dépenser beaucoup plus que ses rivaux en contenu souligne la prise de conscience de l’entreprise qu’elle doit produire autant de contenu que possible.

Le montant d’argent dépensé par Netflix pour la programmation ces jours-ci a explosé. En fait, un nouveau rapport de DataDads indique que Netflix dépense aujourd’hui 5 fois plus de contenu qu’il y a cinq ans. Les données proviennent du récent rapport sur les résultats de Netflix, où la société a indiqué qu’elle prévoyait de dépenser environ 20 milliards de dollars en contenu cette année, un chiffre qui comprend la programmation originale et des accords de licence coûteux.

En contraste, Netflix a dépensé 12 milliards de dollars pour la programmation en 2018 et 4,5 milliards de dollars relativement dérisoires pour la programmation en 2015.

Une raison intéressante derrière l’énorme saut, à part Netflix qui investit davantage dans la programmation originale, est que les accords de licence deviennent plus coûteux à la lumière de la concurrence accrue dans l’espace de streaming:

Et bien sûr, il convient de noter que, comme la concurrence entre les services de streaming continue d’augmenter, le coût des droits sur une émission ou pour produire une nouvelle série originale augmente également. Les guerres d’enchères pour le contenu deviennent de plus en plus normales à la télévision, car les producteurs de spectacles ont plus d’endroits que jamais pour présenter leurs idées.

À titre d’exemple, Netflix a acquis l’année dernière les droits de Seinfeld – qui atteindra le service de streaming en 2021 – pour la modique somme de 500 millions de dollars. Et en parlant de l’augmentation des dépenses dans tous les domaines, HBO a prévu 1,5 milliard de dollars pour les droits de Big Bang Theory et Two and a Half Men.

Mis à part les dépenses de contenu, Netflix n’a apparemment pas été touché – de quelque manière que ce soit – par Disney Plus. Au cours du récent trimestre de vacances, par exemple, la base d’abonnés de Netflix a bondi de 8,8 millions. Tout compte fait, Netflix compte actuellement plus de 167 millions d’abonnés, dont environ 100 millions résident en dehors des États-Unis.

