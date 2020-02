Netflix déploie des listes des «10 meilleurs» pour mettre en évidence les émissions de télévision et les films les plus populaires

Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de voir le contenu le plus populaire sur le service. TechCrunch explique que ces 10 meilleures listes répartiront les titres les plus populaires sur l’ensemble de Netflix, ainsi que pour les films et les émissions.

Netflix indique que ces 10 premières listes seront mises à jour quotidiennement dans chaque pays. L’écran d’accueil de l’application Netflix affichera la liste globale des 10 meilleurs, combinant les meilleurs films et émissions en une seule liste. Si vous passez aux onglets Films ou Émissions de télévision autonomes, vous pouvez voir des listes distinctes pour les deux catégories.

Les émissions qui apparaissent dans les 10 premières listes recevront un badge «top 10» partout où elles apparaissent sur Netflix comme marqueur de reconnaissance.

Netflix, cependant, continuera de personnaliser où la liste des 10 meilleurs apparaît pour tout le monde:

La liste des 10 meilleurs apparaîtra sur votre écran d’accueil Netflix, mais la position réelle de la liste variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous. Par exemple, si vous n’avez regardé que des documentaires et de l’horreur, une liste des 10 premiers remplis de roms et de comédies pour adolescents peut ne pas apparaître aussi haut à l’écran pour vous que pour les autres.

L’une des plus grandes critiques à l’égard des applications de Netflix est que la société a du mal à voir ce que les autres personnes sur le service regardent réellement. Bien que la sélection de contenu populaire de la fonctionnalité Netflix ait été organisée, il n’y a jamais eu de fonctionnalité de type “top charts”, le contenu étant classé par ordre de popularité.

Netflix a expliqué la motivation derrière l’ajout final de cette fonctionnalité:

«Lorsque vous regardez un grand film ou une émission de télévision, vous le partagez avec votre famille et vos amis, ou vous en parlez au travail, afin que les autres puissent également en profiter. Nous espérons que ces 10 premières listes aideront à créer plus de ces moments partagés, tout en nous aidant tous à trouver quelque chose à regarder plus rapidement et facilement », a expliqué Netflix dans une déclaration sur le lancement.

Les nouvelles listes du top 10 sont déployées auprès des utilisateurs de Netflix partout, sur toutes les plateformes, à partir d’aujourd’hui.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: