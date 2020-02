Netflix devrait commencer à craindre YouTube selon un rapport

Dans l’année qui vient de terminer la plate-forme de contenu en streaming Netflix a fait face à de nombreux nouveaux concurrents, comme vous le savez bien. Parmi ceux-ci, nous trouvons Disney Plus et Apple TV Plus.

Maintenant, selon un récent rapport, une autre plateforme de streaming vidéo serait entrée dans la liste, nous parlons de YouTube. Découvrons ensemble la raison.

Netflix devrait craindre YouTube

Un tout nouveau rapport a souligné les préférences des consommateurs en ce qui concerne les plateformes de streaming à utiliser. Pour le moment, Netflix est toujours en tête, mais le vrai rival est maintenant YouTube. Le fondateur et actuel PDG du géant du streaming a déclaré il y a longtemps que le principal rival de sa plateforme était le sommeil. À ce stade, il devrait revoir sa réclamation, en ajoutant également YouTube à la liste.

La plateforme de Google est actuellement le concurrent le plus féroce. Le rapport de Nielsen a révélé que je en moyenne, les consommateurs passent 19% de leur temps à la télévision, en utilisant des services de streaming. En 2018, ce chiffre s’est arrêté “seulement” à 10%. De toutes les heures passées devant les plateformes, 31% vont à Netflix mais à suivre immédiatement après avoir trouvé YouTube avec 21% et non Prime Video, Disney Plus ou Apple TV Plus.

Hulu a gagné 12% tandis qu’Amazon Prime Video 8%, tous les autres forment ensemble un pourcentage encore plus faible que celui de la plateforme, seulement 28%. Bien que des plateformes comme Netflix, HBO, Max et Disney Plus fassent la guerre, comme l’ont observé les analystes, les consommateurs semblent toujours vouloir récompenser un modèle gratuit et moins exigeant, comme YouTube.