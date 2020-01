Netflix dit que “The Witcher” a emporté toutes les autres séries télévisées qu’il ait jamais faites – .

Les publications de résultats trimestriels de Netflix commencent à offrir des révélations intrigantes sur le nombre de ses utilisateurs qui beuglent ses films et séries les plus populaires – avec des mises en garde, bien sûr, car vous devez croire Netflix et les chiffres dépendent également de la définition de Netflix de ce qui compte comme vue terminée. Néanmoins, alors que la concurrence s’est multipliée dans le monde de la vidéo en streaming originale, Netflix a profité de ses publications de résultats pour taquiner les données d’audience pour ses propriétés les plus chaudes, et les résultats du quatrième trimestre de Netflix annoncés mardi après-midi n’ont pas fait exception.

Exemple: Netflix a déclaré que dans les quatre premières semaines suivant la sortie du 20 décembre de The Witcher, la série fantastique du streamer mettant en vedette Henry Cavill en tant que chasseur de monstres aux cheveux blancs, quelque 76 millions de foyers clients ont regardé la série. Et cela, la société a annoncé dans sa lettre aux actionnaires du quatrième trimestre, fait de l’émission “notre plus grande série télévisée de la saison une”.

“En témoignage de la façon dont notre contenu à succès peut pénétrer le zeitgeist mondial et influencer la culture populaire, le lancement de l’émission a fait grimper les ventes de livres et de jeux The Witcher dans le monde entier et a donné naissance à un hit musical viral”, poursuit la lettre. Cette dernière référence, bien sûr, est un clin d’œil à la chanson entraînante du barde Jaskier avec l’exhortation mémorable de «Lancez une pièce à votre sorceleur».

Cela correspond certainement à d’autres mesures anecdotiques de la popularité de l’émission, comme le fait qu’elle reste l’une des séries les plus marquantes de semaine en semaine (comme nous l’avons récemment noté ici). L’émission est également si populaire que l’éditeur de la série de romans à succès d’Andrzej Sapkowski sur laquelle se base The Witcher doit imprimer “plus d’un demi-million” de nouveaux livres pour répondre à la demande de romans. De plus, il y a des bavardages sur le fait que Mark Hamill pourrait même être approché pour jouer un rôle dans la deuxième saison déjà éclairée de l’émission.

Cependant, pour arriver aux chiffres qui prétendent révéler la première saison de The Witcher comme la plus grande saison de Netflix, le streamer a décidé de changer la méthodologie derrière la façon dont il calcule cette audience. Selon la lettre du quatrième trimestre: «Étant donné que nous avons maintenant des titres de longueurs très variables – des courts épisodes (par exemple, spécial à environ 15 minutes) aux longs métrages (par exemple The Highwaymen à 132 minutes), nous pensons que les ménages déclarant visionner un titre sur la base de 70% d’un seul épisode d’une série ou d’un film entier, ce que nous avons fait, a moins de sens. »

Le changement signifie que, maintenant, Netflix choisit de signaler les ménages (comptes) qui ont choisi de regarder un titre donné. Une note de bas de page dans la lettre ajoute ce contexte: «Choisissez de regarder et avez regardé pendant au moins 2 minutes – suffisamment longtemps pour indiquer que le choix était intentionnel – est la définition précise.»

La lettre continue: «Notre nouvelle méthodologie est similaire à la BBC iPlayer dans son classement 1 basé sur les« demandes »pour le titre, les articles« les plus populaires »du New York Times qui incluent ceux qui ont ouvert les articles et le nombre de vues sur YouTube. De cette façon, les titres courts et longs sont traités de manière égale, uniformisant les règles du jeu pour tous les types de notre contenu, y compris le contenu interactif, qui n’a pas de longueur fixe. »

