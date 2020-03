Netflix dit qu’il a suffisamment de nouveau contenu pour survivre au coronavirus pendant quelques mois – .

Le visionnement de Netflix est en hausse car des millions de personnes sont coincées à la maison en raison du coronavirus.

Ted Sarandos de Netflix a déclaré que Netflix a suffisamment de nouvelles émissions en cours pour durer au moins quelques mois.

Netflix ne verra pas de perturbation de la programmation pendant au moins quelques mois si le coronavirus continue de se propager.

Le coronavirus a effectivement transformé Hollywood en une ville fantôme. Des productions entières – des émissions de télévision aux films – sont actuellement en pause car de grandes parties du pays restent bloquées pour empêcher le coronavirus de se propager encore plus.

Bien que le coronavirus ait complètement perturbé le tournage de programmes populaires, avec la franchise Bachelor populaire d’ABC et Stranger Things de Netflix en étant les meilleurs exemples, Netflix semble mieux préparé que la plupart à affronter la tempête. Lors d’une apparition sur . récemment, le directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que le géant du streaming avait déjà suffisamment d’émissions terminées pour que les téléspectateurs ne remarquent aucune baisse du volume de contenu mis à disposition.

«Ce qui se passe maintenant, c’est que nous travaillons assez loin. Nous livrons toutes nos émissions avec tous les épisodes à la fois », a déclaré Sarandos lorsqu’on lui a demandé si Netflix était sur le point de manquer de contenu. “Nous sommes donc très en avance, nous ne voyons donc aucune interruption de notre production au cours des prochains mois. Vous savez, peut-être plus tard dans l’année si cela progresse plus longtemps, nous commencerons à ressentir une partie de cela car le côté production ne fonctionne pas. “

Sarandos a également déclaré que Netflix profite de la vidéoconférence pour maintenir le processus créatif de certaines émissions en cours. À propos de la série animée Big Mouth, par exemple, Sarandos a déclaré que la société aide une table virtuelle à lire avec plus de 40 personnes se joignant.

Pourtant, Sarandos ne pouvait que concéder que le coronavirus est une “perturbation massive” de la programmation et que toutes les productions de Netflix dans le monde sont fermées, ce que Sarandos a qualifié de “sans précédent dans l’histoire”.

Sarandos a tenu à mentionner que toutes les équipes travaillant sur les émissions Netflix recevront deux semaines de salaire à temps plein à la maison. De plus, et à l’instar d’autres sociétés de technologie en Californie, Sarandos a déclaré que Netflix avait dit à ses employés de travailler à domicile dans un avenir prévisible.

“Nous essayons donc vraiment de garder les choses aussi” normales que possible “dans une période de grande incertitude pour les gens”, a ajouté Sarandos. «Nous espérons que cela leur apportera un certain confort économique, sinon un certain confort émotionnel.»

En ce qui concerne l’utilisation, Sarandos a déclaré que “les gens regardent certainement beaucoup plus Netflix” tout en ajoutant que l’entreprise a été en mesure de gérer assez bien l’augmentation du trafic.

Sur une note connexe, vous vous souvenez peut-être que Netflix a réduit le débit binaire sur ses flux en Europe afin de réduire l’utilisation des données dans la région. Bien qu’il n’y ait aucune indication que Netflix puisse faire de même aux États-Unis, Sarandos a déclaré que la société le ferait probablement si cela était demandé.

