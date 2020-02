Netflix et l’échec retentissant de «Locke & Key»

Locke & Key avait tous les éléments pour devenir le prochain phénomène d’audience et de critique de Netflix. Basé sur la bande dessinée du même nom, il a une histoire intelligente, profonde et pleine de références aux films d’horreur, en plus d’un groupe de fans fidèles qui attendaient avec beaucoup d’attentes l’arrivée sur le petit écran de l’adaptation.

Après tout, la plateforme avait sorti en décembre la version télévisée de la célèbre série The Witcher avec des résultats extraordinaires. Il n’y avait donc aucune raison de douter qu’avec un matériau plein de possibilités, le géant obtiendrait des résultats similaires voire bien meilleurs.

Mais non seulement cela ne s’est pas produit, mais d’une manière a montré que la chaîne tombe dans la tentation de créer des produits avec un certain air générique qui permettent sa viralisation rapide et qui sont assez simples pour devenir des succès massifs sans effort excessif.

La version comique emblématique n’est pas un seul n’a pas la complexité, la profondeur et l’atmosphère sombre de l’original, mais semble également répondre aux exigences de la chaîne pour assurer un nouveau phénomène d’audience. Et bien que le résultat soit suffisamment solvable pour assurer une deuxième saison, plus d’effort de script est manquant et mettre la scène dans un matériau qui offrait un univers riche pour le faire.

Pourquoi Netflix a-t-il simplement délimité les lignes générales d’un récit connu pour ses niveaux de lecture et sa dimension spécifique? Peut-être que la chaîne commence à toucher les limites indésirables de la création de contenu sous une formule sans risque et le résultat de Locke & Key est la preuve la plus solide à cet égard.

Une porte ouverte et une fermée

Il y a une semaine, IndieWire a déclaré qu’avant la première de Locke & Key, la ville de Los Angeles était remplie d’énormes affiches promotionnelles de la taille d’un bâtiment actuel. C’étaient des pièces photographiques d’une beauté énorme, dans lesquelles des marques de verrouillage pouvaient être vues dans les cous stylisés de ce qui semblait être le très jeune casting de la série. Outre le nom du programme et la date de transmission, les bannières n’ont pas trop approfondi l’argument, comme si le simple fait d’être choquant suffisait à démontrer le succès futur de l’une des versions les plus attendues de la plateforme.

Il n’y a pas de meilleure métaphore pour décrire le résultat de Locke & Key, qui avec une mise en scène luxueuse et une attention évidente aux détails, est également un produit raisonnablement vide conçu pour convenir au public, ou qui semble suggérer la simplification agressive que le matériau d’origine a subi pour son adaptation sur le petit écran.

Même IndieWire a même suggéré que le programme avait été créé au profit des calculs d’audience et de l’algorithme qui permet à Netflix d’analyser l’univers statistique de ses abonnés. En d’autres termes, créez une série qui imite les forces d’autres programmes avec une grande préférence parmi le public pour assurer un succès de réglage réussi.

Avec plus de vingt séries annulées au cours des deux dernières années et une concurrence féroce dans le monde des plateformes, Netflix a immédiatement besoin d’un succès – ou de plusieurs – pour se tailler une place dans un marché tendu, et aussi ouvrir les possibilités de élargissez votre masse d’abonnés au-delà de son public naturel.

En parallèle, la plateforme manœuvre avec la possibilité de succès de ses produits originaux en dehors de la télévision, et le fait avec une stratégie de plus en plus directe de conquête d’espaces dans les festivals, les prix et les tapis rouges. Un processus qui a subi un sérieux revers cette année: des vingt-deux nominations auxquelles il aspirait, non seulement Netflix n’en a pas obtenu, mais il a clairement indiqué qu’il est plus que probable que des pressions invisibles entre les syndicats et les électeurs fassent la prochaine étape que le la chaîne doit donner au niveau de la stratégie de vente et de la méthode commerciale pour résister à une concurrence vigoureuse.

Netflix insiste donc sur ce qu’il fait de mieux: le 14 février, a jeté le premier coup d’œil à la série phare de la maison, Stranger Things. Il a montré aux fans la poursuite possible de ce qui reste l’un des programmes les plus réussis de la maison.

Dans le même temps, le populaire Castlevania a également montré une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie. En outre, les réseaux et sites Web spécialisés sont remplis de rumeurs, d’images et de spéculations sur la deuxième saison attendue de The Witcher, ainsi que sur l’avancement des programmes et films originaux annoncés pour cette année et que Ils incluent principalement une bonne partie de la liste Hollywood AAA.

Pour la plate-forme, il est essentiel de récupérer le terrain perdu et, sans aucun doute, d’augmenter sa production en série – sa base principale – et de reproduire les succès immédiats est l’un de ses objectifs les plus concrets.

Cependant, Locke & Key n’est pas le produit idéal pour une telle expérience. L’histoire d’une famille orpheline d’un père qui doit faire face au fait de découvrir une situation surnaturelle, mais aussi à la perte, à la douleur et au chagrin qu’un décès suppose n’admet pas d’origine que ses éléments les plus puissants s’inversent plus facilement Enfantin ou même simplement digestible.

La bande dessinée, connue pour son intrigue puissante et sa capacité à englober plusieurs fils narratifs d’une complexité considérable, est également une histoire avec plusieurs niveaux d’intérêt et le symbolisme qui pourrait bien donner à Netflix la possibilité de créer un produit plus élaboré, intelligent et intuitif.

Mais la chaîne semble plus intéressée à créer une adaptation rapide au succès qu’à quelque chose de plus élaboré. Locke & Key n’est donc qu’un résumé – et pas trop détaillé – du monde imaginé par Joe Hill et dessiné par Gabriel Rodríguez. Avec son ton légèrement sombre, la série a depuis son premier chapitre un air qui la lie inévitablement au succès The Haunting of Hill House, à la menace mystérieuse et surnaturelle de Stranger Things et même à certains éléments sombres et sophistiqués du célèbre Black.

Cependant, l’émission n’a pas sa propre personnalité et finit par devenir un simple drame avec un air de fantaisie juvénile, qui porte également le poids de ce qui semble être l’intention de la chaîne de plaire à tous les publics et de créer un produit que personne n’a de raisons Pour ne pas en profiter. Il y a une certaine atmosphère naturelle pour les adultes– Incomplet, sans grand intérêt et peu éloquent – et aussi aventure pour les plus jeunes. Tout un package qui commence à être très similaire aux autres produits de la plateforme.

Alors que des événements incroyables se succèdent, Locke & Key a toute l’apparence d’une toile vierge à la version pour la énième fois de l’histoire d’enfants ordinaires dans des situations extraordinaires. Le scénario ignore non seulement délibérément la complexité et les moments tordus de la bande dessinée, mais crée également une perception presque naïve de phénomènes inexpliqués. Entre les deux, le programme est un recueil de lieux communs sans grand intérêt.

L’incroyable et quelque peu inquiétant est que Locke & Key évite par tous les moyens les grands thèmes qui ont rendu la bande dessinée célèbre et décide de montrer, une version de l’histoire aussi sucrée que simple. Les possibilités offertes par le matériau d’origine étaient non seulement énormes, mais elles ont également ouvert de nouveaux types de de nouveaux espaces pour un récit qui va du drame à la terreur classique. Pourquoi Netflix a-t-il simplement ignoré le cœur du travail que vous souhaitez couvrir?

La réponse est l’utilisation de morceaux de toutes sortes de références immédiates et de rebondissements qui, jusqu’à présent, ont bien fonctionné pour la chaîne. À tel point que le spectateur assidu à la programmation de la plateforme, peut facilement reconnaître comment Netflix a décidé que Locke & Key serait un recueil peu clair (ni excessivement cohérent) sur un monde beaucoup plus minutieux et construit sur un monde intelligent bases de la culture pop.

Il y a encore quelques années, Netflix était à l’avant-garde de l’expérimentation de nouveaux langages de télévision. Et aujourd’hui encore, il profite de cette période de grâce qui l’a amené à devenir une référence lorsqu’il parle de l’évolution de la télévision et des habitudes de consommation: de grands programmes comme BoJack Horseman et The Crown sont toujours des espaces d’analyse incroyables et réflexion sur la manière dont la culture contemporaine analyse les grands thèmes. Cependant, il est inquiétant de penser que si l’avenir est des produits comme Locke & Key, créé selon les exigences d’un pari sûr. Un mouvement calculé sans plus de profondeur.