Netflix et Scorsese pourraient à nouveau travailler ensemble

La plateforme de contenu en streaming Netflix il pourrait retourner travailler avec le réalisateur Martin Scorsese. Ce dernier, en effet, avec un budget désormais supérieur à 200 millions de dollars, voudrait apporter son propre Les tueurs de la lune des fleurs sur la plateforme.

Je vous rappelle que The Iirishman était le troisième titre le plus populaire de 2019 et le deuxième sur Netflix. Le film a été visionné en seulement une semaine par plus de 26 millions d’utilisateurs uniques, malgré sa durée de 3 heures et 20 heures.

Martin Scorsese veut apporter un nouveau film sur la plateforme Netflix

Pour le chanceux réalisateur, L’Irlandais sur Netflix s’est avéré être un vrai succès, qui en termes de collection, aurait au moins doublé l’investissement dans les salles. Raison de bonheur pour le réalisateur Martin Scorsese et le PDG de la plateforme de streaming Reed Hastings et son équipe. L’expérience a été si bonne pour les deux que je deux peuvent retourner travailler ensemble sur The Killers of the Flowers Moon, Prochain film de Scorsese.

Ce dernier film verra comme des protagonistes Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro, ce serait sûrement une décision parfaite, compte tenu des résultats de The Irishman. Paramount Pictures est le principal producteur du projet qui vient d’être décrit, qui a obtenu les droits du film il y a environ un an, entamant un nouveau partenariat avec l’auteur. Nous vous rappelons que The Killers of the Flowers Moon est basé sur le roman historique homonyme de Davide Grann.

Le roman raconte mystérieux meurtres parmi les populations autochtones du comté d’Osage au début des années 1920. Scorsese a déclaré: “Il y a des cow-boys avec des voitures et des chevaux, des Indiens ghettos et une course à l’huile sans scrupules.” Nous avons hâte de savoir si ce partenariat se fera ou non.