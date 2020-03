Netflix ferme toutes les émissions en raison de la sécurité des coronavirus, y compris la saison 4 de Stranger Things

Netflix a arrêté la production de toutes ses émissions et films tournés aux États-Unis et au Canada pendant au moins deux semaines, “en raison de restrictions gouvernementales et de mesures de santé / sécurité”. Cela inclut la saison 4 de Stranger Things, en plus d’autres émissions originales.

Au cours des derniers jours, presque tous les studios hollywoodiens ont fait la même chose, y compris des films comme The Batman et la version Disney en direct de La Petite Sirène. À l’heure actuelle, bien sûr, la sécurité est primordiale. Pour Stranger Things en particulier, la production de l’émission a commencé en février.

Aucune inquiétude quant à la façon dont cela pourrait affecter les dates de sortie des futures émissions de Netflix ne vaut vraiment la peine d’être réfléchie: en premier lieu, nous ne savons pas combien de temps le coronavirus va tout retarder actuellement, y compris les productions hollywoodiennes. Et deuxièmement, Netflix ne révèle généralement pas de dates de retour pour ses émissions jusqu’à environ un mois avant la sortie, donc les effets exacts ne seront probablement pas faciles à mesurer à court terme.

Non pas que vous ayez un manque de contenu à apprécier entre-temps: la semaine dernière, Netflix a sorti Elite saison 3, Kingdom saison 2, On My Block saison 3 et Dirty Money saison 2. Mark Wahlberg film Spenser Confidential sorti plus tôt dans le mois aussi.

Merci, EW.