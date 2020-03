Netflix gâchera la fin de la série télévisée si vous quittez la maison

La plateforme de contenu en streaming Netflix a décidé d’adopter une stratégie très puissante pour empêcher les utilisateurs de quitter le leur maisons en cette période de quarantaine en raison du nouveau coronavirus.

Le géant du streaming a en effet décidé d’acheter espaces publicitaires dans certaines villes d’Allemagne, où la finale des séries télévisées est gâtée avec plus de succès. Voici tous les détails.

Netflix: si vous quittez la maison, la fin de certaines séries télévisées vous gâtera

Tous les fans des plus grandes (et non) séries télévisées de la plateforme Netflix ont une seule peur, celle de connaître à l’avance la fin. Malheureusement, nouvelles qui circule sur la plateforme n’est pas vrai, ou du moins ce n’est pas en partie. La partie qui doit être vraie est celle qui parle de quelques affiches dans lesquelles les terminaisons de certaines séries sont gâtées, faux c’est que c’est la plateforme qui les a mis

La fausse campagne a en effet été créée par Seine Kongruangkit et Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo. Connu sous le nom de Brave, le premier est en quatrième année de Miami Ad School Europe à Hambourg, en Allemagne, tandis que le second est un diplômé récent. Tel que rapporté par Forbes, les deux étudiants pensaient qu’ils remplir le métro de Hambourg d’affiches gâtées de certains spectacles originaux de la plate-forme, pour empêcher les utilisateurs de quitter la maison.

Chaimoungkalo Il a expliqué à Forbes: «Nous avons décidé d’aider en faisant ce que nous faisons le mieux, en inventant des idées créatives. La meilleure façon d’arrêter la propagation de Covid-19 est #staythefuckhome, mais certaines personnes pensent toujours qu’il est normal de sortir et de se détendre, créant des problèmes pour nous tous. Nous avons donc pris une mesure extrême: donner des spoilers sur leurs programmes Netflix préférés. Nous savions que c’était une bonne idée depuis le début et qu’elle aurait dû être présentée différemment, mais notre objectif était de créer immédiatement une communication qui pourrait vraiment changer les choses. “