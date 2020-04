Netflix introduit la possibilité pour les parents de supprimer des films et des séries

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment introduit un nouvelle fonctionnalité dédié à tous les parents du monde. Cette fonctionnalité leur permet de supprimer les films et les émissions de télévision qu’ils ne veulent pas voir leurs enfants.

Évidemment, la suppression en question a lieu sur les profils individuels et a pour but de surveiller l’activité des enfants sur la plateforme. Voyons comment cela fonctionne et comment l’activer.

Netflix: les parents peuvent supprimer des films et des émissions de télévision

Pendant cette période de quarantaine forcée, lorsque les enfants sont tous à la maison après l’école, il est important que les parents puissent vérifier leur activité sur la plateforme. L’utilisation du nouveau contrôle parental sur la plate-forme est vraiment très simple, dans les options, recherchez simplement le film ou la série télévisée que vous souhaitez supprimer pour les bloquer sur le profil sélectionné.

De cette façon, ils n’apparaîtront même pas dans les recherches, pour vos enfants, ils seront introuvables. C’est également possible depuis quelques jours filtrer le contenu par tranche d’âge, qui varie d’un pays à l’autre selon les réglementations locales. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une épingle pour empêcher quiconque ne le connaissant pas de modifier les paramètres.

Enfin, tous les parents peuvent mieux suivre ce que leurs enfants ont vu sur leur profil, afin qu’ils puissent intervenir plus efficacement. Je vous rappelle que la dernière 3 avril 2020 la plate-forme de contenu en streaming Netflix a publié la quatrième saison de la série télévisée La Casa di Carta. Courez immédiatement sur le site de la plateforme pour profiter de cette nouvelle saison!.