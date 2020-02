Netflix, la première bande-annonce de la série Transformers originale arrive

Début 2019, Netflix a annoncé son intention de créer une série animée Transformers originale. Apparemment, l’idée était très concrète, car une bande-annonce officielle de l’émission a maintenant été publiée. Avec une durée de près de deux minutes, la bande-annonce offre un solide aperçu de la série, établissant ce que les fans peuvent attendre du style d’animation et du ton général du spectacle.

Malheureusement, pour le moment il y a encore un manque de détails tant attendu par les utilisateurs, une date de sortie. La nouvelle série originale s’appelle officiellement Transformers: War for Cybertron Trilogy. La bande-annonce a été révélée au New York Toy Fair; montre les Autobots et leurs efforts pour survivre à une guerre en cours avec Cybertron. Malheureusement, la bande-annonce ne montre pas beaucoup de détails et certaines fonctionnalités restent mystérieuses.

Netflix lance la nouvelle bande-annonce de Transfomers

Les bons et les mauvais cherchent l’Allspark, selon Netflix, qui se lit comme partie de son teaser: “Ce n’est peut-être pas la vie qu’ils ont imaginée, mais c’est une vie qui vaut la peine de se battre.” La société n’a cependant fourni à personne les détails de l’émission, et sa liste sur le site Web de Netflix ne montre actuellement qu’un outil “ Rappelez-moi ”.

Le Netflix original présente un style d’animation informatique solide combiné à un ton sérieux. La bande-annonce note que les Autobots doivent continuer à se battre dans une guerre qui, sur la base de la bande-annonce, est considérée comme essentiellement sans espoir. Bien que l’intrigue elle-même suive clairement l’intrigue simple des œuvres passées de Transformers, le spectacle présente le sujet d’une manière quelque peu obscure.

Pour l’instant, la durée de chaque épisode de la trilogie n’est pas claire, mais une fois arrivé, vous pourrez les apprécier en streaming sur Netflix.