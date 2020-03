Netflix lance la nouvelle série télévisée d’horreur Bloodride

La plateforme de contenu en streaming Netflix s’apprête à en lancer un nouveau Série télévisée d’horreur norvégienne, intitulé Bloodride dans lequel le genre d’horreur et l’humour noir sont unis.

Production étrangère de la plateforme atterrira sur le catalogue aujourd’hui du colosse. Découvrons tous les détails à ce sujet et d’autres nouvelles qui arriveront sur la plate-forme.

Netflix: la série télévisée norvégienne Bloodride est sur le point d’arriver

Le scénariste et réalisateur Kjetil Indregard avec les mots “six histoires uniques de terreur, racontées avec joie et enthousiasme”, a présenté la série télévisée Bloodride, le vice-président de Netflix Europe, Kelly Luegenbiehl a parlé du titre suivant comme “histoire sanglante, fascinante et mystérieuse». De cette façon, il chatouillait les utilisateurs.

Bloodride racontera six histoires dans six épisodes, chacun avec une double horreur et une âme humoristique. la protagonistes de chaque épisode sera parmi eux unis par un destin communou plutôt les passagers d’un bus “fantomatique”, conduit par un chauffeur mystérieux et destiné à un endroit “effrayant et inconnu”. C’est une série télévisée très similaire à American Horror Story, mais avec des épisodes avec des histoires auto-concluantes.

Bloodride est une production originale de la plateforme, plus précisément de sa division norvégienne, qui a également réalisé récemment la série télévisée Ragnarok. Les créateurs de Bloodride sont Kjetil Indregard et Atle Knudsen, ce dernier a également réalisé certains épisodes. Je vous rappelle qu’il est disponible à partir d’aujourd’hui, il nous suffit donc d’aller sur la plateforme et de commencer à regarder le premier épisode. La bande-annonce officielle est sortie de la plate-forme et propose un mélange d’horreur et d’humour assuré par la production.