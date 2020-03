Netflix lance son forfait mobile uniquement le moins cher dans d’autres pays

Netflix a élargi la portée de son plancher mobile moins cher seulement et lancé l’option aux Philippines et en Thaïlande. Le géant du streaming a testé le niveau d’abonnement sur les marchés émergents depuis 2018, à partir de la Malaisie et de l’Inde. L’année dernière, il a rendu l’option disponible dans les deux pays, offrant aux téléspectateurs un moyen de voir ses émissions sans avoir à payer trop cher.

Netflix a lancé ce système où les téléphones mobiles sont davantage utilisés pour regarder des séries ou des films

Selon la publication philippine BusinessWorld, la société a annoncé la mise en œuvre du plan lors d’une visioconférence depuis Los Angeles, en Californie. Patrick Flemming, Directeur de l’innovation des produits de Netflix, a déclaré aux journalistes que les Philippins regardent Netflix sur leurs appareils mobiles pendant trois heures par jour et est le double de celui du reste du monde. Cette motivation fait du marché philippin un marché extrêmement intéressant pour Netflix.

Les smartphones, bon marché et autres, sont courants dans tous les pays, ce n’est donc pas une surprise. Et bien que la plupart des utilisateurs philippins n’aient pas accès à des plans avec des données mobiles illimitées, ils peuvent facilement télécharger des épisodes et les regarder en déplacement ou à tout autre moment de la journée. En fait, Flemming a déclaré que deux utilisateurs philippins sur trois téléchargent du contenu Netflix sur leur téléphone.

L’option coûte environ 149 Pesos philippins et 99 baht thaïlandais et permet aux utilisateurs de regarder des émissions en définition standard.