La plateforme de contenu en streaming Netflix vient d’en lancer un nouveau docu series ce qui explique tout simplement ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle coronavirus.

Le premier dieu est enfin en ligne trois épisodes prévus, qui raconte le début de l’histoire en termes très simples, afin que tous les utilisateurs puissent comprendre les faits scientifiques, qui ont généralement des termes compliqués.

Netflix lance une série de docu sur le nouveau coronavirus

Actuellement, la science tente toujours de comprendre certains aspects du nouveau coronavirus, bien que nous ayons maintenant suffisamment d’informations pour en parler très sérieusement. C’est ce qui se passe dans la nouvelle série de docu intitulée “Coronavirus en bref“, Créé en un temps record pour fournir à tous les utilisateurs une image complète de la situation actuelle.

la premier épisode il se trouve dans le catalogue de contenu en streaming, à partir de dimanche 26 avril 2020. Il s’agit en détail d’un spin off d’Explained, une série de docu produite par Vox Media et diffusée sur Netflix. Le formulaire implique de choisir un thème pour chaque épisode et bien expliquer ce que c’est, en utilisant des experts et par exemple. Un épisode était en effet dédié à la crypto-monnaie, un sur l’édition génomique et d’autres sur des sujets encore moins exigeants.

Coronavirus en bref est une mini-série de trois épisodes qui fait le point sur la situation pandémique actuelle. Voici les mots du showrunner Claire Gordon: “Nous avons essayé d’être aussi honnêtes que possible sur les incertitudes qui existent encore aujourd’hui.” La voix narrative en anglais est celle de l’acteur J.K Simmons, lauréat d’un Oscar grâce au film Whiplash.