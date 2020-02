Netflix lancera la troisième saison de Castlevania en mars 2020

La plateforme de contenu en streaming Netflix lancera en mars 2020 le troisième saison de la série animée intitulée Castlevania, malgré novembre dernier 2019, il avait communiqué par erreur le retour de la série en question.

Plus précisément, le prochain arrivera sur le catalogue de la plateforme 5 mars 2020. Je vous rappelle que la série en question est basée sur la série de jeux vidéo classique de Konami et a été diffusée pour la première fois en 2017.

Le spectacle a été écrit par Warren Ellis et développé par Adi Shankar, qui avait précédemment annoncé qu’il travaillait également sur des adaptations animées pour Assassin’s Creed et Davil May Cry TV. Shankar a également vu Richard Armitage comme Trevor Belmont, Graham McTavish comme Dracula, James Callis comme Alucard et Alejandra Reynoso comme Sypha Belnades.

La première saison, pour ceux qui ne l’ont pas encore vue, est composée de 4 épisodes qui présentent le monde de Castlevania, tandis que la deuxième saison compte 8 épisodes en tout. La troisième saison de la série se composera plutôt de 10 épisodes. En plus du nombre d’épisodes, nous n’avons toujours pas beaucoup plus d’informations sur la troisième saison, malgré le compte Twitter officiel de Netflix promettant “plus de mystère, de meurtre, de chaos et de vampires que jamais”.

L’histoire raconte le vampire Dracula que, lorsque sa femme Lisa est brûlée sur le bûcher après avoir été faussement accusée de sorcellerie, il déclare que tout le peuple de Valachie paiera de sa propre vie. Dracula convoque une armée de démons qui envahit le pays, forçant les gens à vivre une vie de pause et de méfiance. Le chasseur de monstres Trevor Belmont, pour lutter contre cela, prend les armes contre les forces de Draculoa, aidé par la sorcière Sypha Belnades et le fils de Draculo lui-même, Alucard.