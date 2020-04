Netflix lancera un nouvel épisode interactif en mai

Le géant du streaming Netflix, le 12 mai 2020 en lancera un nouveau épisode interactif Style Bandersnatch. L’épisode en question verra le casting de la série se rencontrer pour la dernière fois Incassable Kimmy Schmidt.

Le spécial sera intitulé Kimmy Vs. Le révérend et, comme prévu il y a peu de temps, il atterrira sur la plate-forme au cours du mois prochain. Découvrons tous les détails ensemble.

Netflix lance un nouvel épisode interactif en mai

Incassable Kimmy Schmidt vous surprendra sur la plateforme avec un épisode spécial et interactif. L’épisode intitulé Kimmy vs The Reverend représentera une sorte de parodie de Black Mirror Bandersnatch, avec un histoire qui se ramifiera en fonction des choix du spectateur. L’émission est apparue pour la première fois sur la plateforme en 2015 à la suite d’une série d’accords avec NBC, qui a commandé la production des deux premières saisons.

Le protagoniste de l’histoire est la naïve Kimmy, jouée par Ellie Kemper, une femme de près de trente ans qui commence sa nouvelle vie à New York après avoir été libérée des griffes d’une secte dans laquelle elle était prisonnière depuis 15 ans. Je vous rappelle que la série télévisée en question est réalisée par Tina Frey et Robert Carlock, et est diffusée depuis quatre saisons par la chaîne, la dernière saison diffusée entre 2018 et 2019.

Dans l’épisode spécial Kimmy affrontera à nouveau le célèbre révérend Wayne Gary Wayne, joué par Jon Hamm, alors qu’il prépare un nouveau plan pour retrouver son pouvoir. En plus de Kemper et Hamm, ils reviendront pour jouer dans cet épisode spécial dans les rôles originaux Daniel Radcliffe, Amy Sedaris, Fred Armisen, Johnny Knoxville et Michael Carlsen. Il suffit d’attendre moins d’un mois pour profiter du nouvel épisode, en attendant profitons de la série TV débarquée en avril 2020.