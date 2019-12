Netflix: meilleures nouvelles émissions de télévision et films ce week-end (20 décembre)

Voici les nouveautés sur Netflix Cette fin de semaine. Ce week-end, Netflix prend une pause dans le contenu de Noël pour présenter un spécial comédie, un drame biographique acclamé par la critique et une série télévisée fantastique très attendue. Netflix a commencé à ajouter des films et des émissions de télévision de Noël à la fin novembre et avait beaucoup plus réservé pour décembre, avec au moins un nouveau film de vacances ou une émission de télévision qui sort chaque semaine, il pourrait donc être temps pour quelque chose de différent.

La semaine dernière, l'arrivée de Un Noël de réunion de famille, Spécial comédie de Jack Whitehall Noël avec mon pèreet Michael Bay 6 Métro, offrant un peu de tout pour tous les goûts. Sur le front du contenu sous licence, Netflix a ajouté le film d'horreur Ça vient la nuit et le drame Un homme de famille, et cette semaine reçoit une dose de plaisir musical avec Burlesque, avec un drame avec La fille danoise, et une touche d'horreur avec L'échelle de Jacob (le remake, pas l'original).

En ce qui concerne le contenu original, les utilisateurs de Netflix pourront désormais profiter d'une nouvelle comédie spéciale, le dernier film dramatique de Fernando Meirelles, et Henry Cavill en tant que chasseur de monstres. Voici les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Netflix ce week-end – 20 décembre.

The Daily ShowCorrespondant de Crazy Rich Asians L'acteur, Ronny Chieng, apporte un spécial stand-up à Netflix ce week-end – et il a beaucoup à dire sur les États-Unis, mais avec une grande dose d'humour. Titré Ronny Chieng: un comédien asiatique détruit l'Amérique!, il offre un regard différent sur la vie aux États-Unis, le consumérisme, le gouvernement et ce qui fait vraiment la grandeur du pays.

Netflix Les deux papes est un drame biographique réalisé par Fernando Meirelles (Cité de Dieu) et basé sur la pièce d'Anthony McCarten Le pape. Il suit le pape conservateur Benoît (Anthony Hopkins) et le futur libéral pape François (Jonathan Pryce) qui doivent trouver un terrain d'entente afin de tracer une nouvelle voie pour l'Église catholique. Les deux papes créé au Telluride Film Festival en août et dont la sortie est limitée aux États-Unis et au Royaume-Uni en novembre, et a été salué par la critique pour son humour et les performances de ses acteurs principaux.

Henry Cavill quitte la vie de super-héros pendant un certain temps et rejoint le royaume des chasseurs de monstres et des créatures fantastiques. Le sorceleur est basé sur la série de livres du même nom par Andrzej Sapkowski et suit Geralt de Rivia (Cavill), un chasseur de monstres solitaire qui lutte pour trouver sa place dans un monde où les gens sont en fait plus méchants que les bêtes – tout cela tout en essayant également de protéger la princesse Ciri (Freya Allan) des menaces surnaturelles. Le sorceleur a déjà été renouvelé pour une deuxième saison, vous pouvez donc l'ajouter à votre liste pour regarder Netflix Cette fin de semaine.

