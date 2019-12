Netflix: meilleures nouvelles émissions de télévision et films ce week-end (27 décembre)

La semaine de Noël, Netflix abandonne le contenu des Fêtes et propose à la place une autre comédie spéciale, la deuxième saison d'une série de science-fiction et la deuxième saison d'un thriller psychologique. Alors que 2019 touche à sa fin, les guerres de streaming se poursuivent, tout comme la vie chez Netflix, avec de nouveaux contenus (sous licence et originaux) ajoutés chaque semaine – et cela ne prend pas de vacances de Noël.

La semaine dernière, la plateforme a ajouté Burlesque, The Danish Girl et le remake de Jacob’s Ladder, ainsi que du nouveau contenu avec Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America !, The Witcher et The Two Popes. Les nouveaux ajouts de cette semaine incluent le film de guerre Jarhead: Law of Return, une dose d'horreur avec Blumhouse’s Sweetheart, un contenu familial avec The Secret Life of Pets 2 et le drame policier Lawless. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde.

Connexes: Disney + vs Netflix: quel service de streaming est meilleur

Le contenu original de Netflix cette semaine offre également un peu pour tous les goûts, avec la nouvelle comédie spéciale (musicale pour enfants) de John Mulaney, la deuxième saison d'une série télévisée de science-fiction et la deuxième saison d'un thriller psychologique avec Penn Badgley de Gossip Girl, cependant ce personnage n'a rien à voir avec Dan Humphrey. Voici les meilleurs films et émissions de télévision à venir sur Netflix ce week-end – le 27 décembre.

Si vous cherchez une comédie spéciale adaptée à toute la famille, John Mulaney est venu à la rescousse. John Mulaney & The Sack Lunch Bunch mélange des croquis de comédie, des chansons entraînantes, et plus encore, avec l'aide d'invités très spéciaux, tels que Jake Gyllenhaal et Natasha Lyonne. C'est une comédie spéciale "d'un homme sans enfants ni aptitudes musicales", donc vous pariez que les choses deviendront intéressantes.

La deuxième saison de Lost in Space est enfin là. La série est une réinvention de l'émission du même nom de 1965, qui à son tour est une réinvention du roman de 1812 The Swiss Family Robinson, de Johann David Wyss. Lost in Space se déroule à la suite d'un événement d'impact qui menace la survie de l'humanité. La famille Robinson est choisie pour une mission qui transportera des familles sélectionnées pour coloniser le système stellaire Alpha Centauri, mais avant qu'elles n'atteignent leur destination, un robot fait une brèche dans la coque, forçant une évacuation d'urgence. Un groupe de colons, y compris les Robinsons, se sont écrasés sur une planète habitable à proximité où ils sont obligés d'affronter leurs propres démons pour survivre, tout en cherchant un moyen de retourner au vaisseau spatial.

La saison 2 de Lost in Space se poursuit après les efforts des Robinsons et de la compagnie pour survivre après l'échec de leur tentative d'approcher le vaisseau spatial Resolute et ont été tirés à travers un trou de ver. Ils devront également faire face à des créatures extraterrestres vraiment menaçantes, de sorte que la mission ne fera que se compliquer.

Joe Goldberg (Penn Badgley) est de retour et il a trouvé une nouvelle femme à obséder. You est un thriller psychologique basé sur le roman du même nom de 2014 de Caroline Kepnes, et suit le directeur de la librairie Joe Goldberg qui tombe amoureux de l'écrivain en herbe Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Joe développe une obsession toxique et utilise les médias sociaux pour la suivre et supprimer tout obstacle à leur romance. Votre saison 2 suit Joe alors qu'il fuit son passé et déménage à Los Angeles, où il rencontre Love Quinn (Victoria Pedretti) – mais le passé le rattrape rapidement.

Suivant: Meilleurs films en streaming de la décennie