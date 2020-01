Netflix mettra ses films sur la plateforme en février

On en parlait depuis un certain temps. Combien de personnes qui se sont abonnées à Netflix ont voulu que cela se produise? Enfin, la grande société de streaming a acquis les droits de streaming de tous les chefs-d’œuvre du célèbre réalisateur japonais, gagnant ainsi l’exclusivité par rapport aux autres plateformes. Alors déjà à partir du 1er février 2020, sera publié une série de titres parmi les plus célèbres et non, par Studio Ghibli et chaque mois ils augmenteront!

Voici les titres disponibles et depuis quand

Nous présentons ci-dessous la liste des différents films programmés sur Netflix de février au mois de avril:

A partir du 1er février:

Laputa – Château dans le ciel

Mon voisin Totoro

Kiki – Livraison à domicile

Pluie de souvenirs

Porc rouge

Vous pouvez entendre la mer

Les histoires de Terramare

A partir du 1er mars:

Wind Valley Nausicaa

Princesse Mononoke

Mes voisins Yamada

La ville enchantée

La récompense du chat

Arrietty – Le monde secret sous le plancher

L’histoire de la princesse brillante

A partir du 1er avril:

Pom Poko

Les soupirs de mon cœur

Château en mouvement de Howl

Ponyo sur la falaise

La colline des coquelicots

Le vent se lève

Quand Marnie était là

Les titres seront disponibles à partir de minuit à chaque date dans tous les pays des abonnés Netflix (sauf le Japon, les États-Unis et le Canada). En plus d’une compétition évidente avec Disney +, à cause de laquelle Netflix a perdu les droits sur de nombreux films Disney, Studio Ghibli prétend également s’être convaincu de collaborer avec Netflix pour le sentiment perçu que l’entreprise soutenir vraiment et de manière créative les créateurs et les différents projets. L’idée que le catalogue Ghibli soit ainsi accessible à un plus grand nombre de personnes, enthousiasme le Cabinet. Et ses fans aussi!