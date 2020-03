Netflix n’offre pas d’abonnements gratuits – c’est une arnaque

Ça arrive. Lorsqu’un événement à fort impact se produit, certains – bien que peu – tentent de tirer parti de la situation. C’est le cas d’une nouvelle arnaque à travers les réseaux, comme tant d’autres qui se produisent ces jours difficiles. Ce nouveau canular offrirait des comptes Netflix, profitant de la situation dans laquelle se trouve la moitié du monde, pour obtenir les coordonnées bancaires de leurs victimes par le biais de messages et d’annonces sur les réseaux sociaux.

En raison de la pandémie de CoronaVirus dans le monde, @netflix donne des laissez-passer gratuits à sa plateforme pendant la période d’isolement. Courez sur place car cela finira vite!

Inutile de dire que cela doit Netflix n’offre pas de comptes gratuits aux nouveaux ou aux anciens utilisateurs. La société a dû publier une déclaration dans laquelle elle met en garde contre le mensonge de l’annonce et, ajoute-t-il, qu’elle ne sera gratuite que le premier mois pour ceux qui n’ont jamais eu de compte. Le reste des utilisateurs paieront leur tarif normal, quelle que soit la crise actuelle.

L’objectif, à travers une escroquerie par phishing, était d’attirer l’attention de leurs victimes pour entrer dans un lien – affirmant, en outre, qu’il s’agissait d’une offre à courte durée de vie. Pourquoi Netflix? La majeure partie de la société dans un grand nombre de pays étant confinée à leur domicile en raison de la crise sanitaire des coronavirus, les services de streaming sont désormais une voie d’évasion nécessaire.

Ce n’est pas la première fois que l’image Netflix est utilisée comme ressource centrale pour monter une arnaque contre des utilisateurs potentiels. Dès 2017, un réseau de messages via WhatsApp proposant une année gratuite sur la plateforme avait le même objectif d’obtenir les coordonnées bancaires des victimes. Et ainsi de suite jusqu’en 2019. Le dernier a impliqué le vol d’identités des utilisateurs de Netflix pour voler leurs comptes bancaires.

Tel est le succès de Netflix, avec HBO, Apple TV + YouTube ou même Disney Plus récemment sorti, pendant ces jours en raison des confinements qui, suite à une demande de l’Europe, toutes les plateformes ont abaissé leur qualité de reproduction de contenus afin de ne pas saturer les réseaux plus que nécessaire. Et pas seulement en Europe: le Mexique et l’Argentine ont également vu leur qualité de reproduction diminuer.

