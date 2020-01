Netflix ouvrira un nouveau bureau à Rome, voici tous les détails

Le géant du streaming en ligne, Netflix, a récemment fait connaître son intention d’en ouvrir un nouveau siège social dans la ville de Rome, car il a une âme cinématographique.

L’entreprise a officiellement choisi Rome comme ville pour son siège en Italie. Jusqu’à présent, en fait, l’équipe italienne avait Amsterdam comme siège, mais maintenant la ville éternelle les accueillera.

Netflix choisit Rome comme ville pour son siège italien

Le fonctionnement de la nouvelle résidence prendra fin dans les 12 mois maximum, comme l’a fait la plateforme. Cette dernière choisit actuellement l’emplacement de ses bureaux. Pour la nouvelle structure logistique, l’entreprise recherche un immeuble dans une zone étroitement liée au centre-ville, représentatif mais à la fois fonctionnel. Au début, une trentaine de personnes opéreront au sein de la nouvelle structure, du marketing aux relations publiques.

Il en était de même depuis longtemps Reed Hastings, co-fondateur et actuel président de la société, pour annoncer que Netflix ouvrirait un bureau en Italie. Maintenant, la confirmation officielle est enfin arrivée. La stratégie de la plateforme marquera certainement un revirement par rapport au scénario qui semblait malheureusement irréversible au cours des trois dernières années.

Kelly Luegenbiehl, le vice-président de la série originale Netflix pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré: «Depuis le début du service en Italie en 2015, nous avons été accueillis avec enthousiasme par nos nombreux abonnés italiens et nous avons eu la chance de travailler avec une variété de créateurs, des plus connus aux voix émergentes. L’ouverture d’un bureau à Rome – explique le manager à Messaggero – est la prochaine étape logique de notre engagement à long terme en Italie et nous permettra de renforcer nos multiples partenariats créatifs et de travailler sur une offre croissante de films et séries Made in Italy et cela sera apprécié par le public du monde entier “.