Au moment de distance sociale et COVID-19, nous recherchons de plus en plus alternatives pour se connecter avec des amis et des parents éloignés et passer du temps ensemble, même si éloignés. Et c’est comme ça application pour passer des appels vidéo en quelques semaines, ils deviennent les principaux outils à travers lesquels nous réalisons notre socialité et déclarons notre besoin d’être social: et c’est ainsi que les applications pour passer des appels vidéo deviennent le principal outil pour s’entraîner ensemble, pour cuisiner ensemble , jouer et chanter ensemble, lire et écouter une histoire ensemble, et quiconque en a plus en a plus.

Et si je te disais que il existe une application qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision sur Netflix avec vos amis, permettant également une discussion de groupe à travers laquelle commenter ce qui se passe en temps réel? Son nom est Fête Netflix et se compose d’unextension disponible pour Google Chrome qui “synchronise la lecture du contenu et ajoute le chat en groupe à vos émissions Netflix préférées.” Ce faisant, l’application s’assurera que vous et vos amis regardez la même vidéo sur Netflix simultanément (chacun de son propre compte) avec un bavarder sur le côté de l’écran, vous permettant d’interagir en temps réel.

Netflix Party, comment regarder des films et des séries télévisées à distance avec des amis

Regarder un film ou une émission de télévision Netflix avec des amis est en effet très simple.

Tout d’abord, il faut téléchargez l’extension Chrome (vous pouvez également télécharger l’outil directement depuis le site Web de NetflixParty et cliquer sur “Installer Netflix Party”) et cliquer sur l’élément “Ajouter à Chrome“Pour terminer l’installation.

Après cela, accédez au site Web de Netflix. Choisissez le contenu que vous souhaitez regarder avec vos amis et commencez à jouer.

À ce stade, vous devrez créez votre fête. Pour ce faire, cliquez sur l’icône rouge “NP“Situé à côté de la barre d’adresse, puis cliquez sur”Fête de départ“E partager l’URL de la fête avec vos amis pour les inviter.

Votre ami qui participera à la fête devra cliquez sur l’URL que vous lui avez envoyée et qui le redirigera vers le site Netflix. À ce stade, il devra cliquer sur le bouton “NP” à côté de la barre d’adresse et vous avez terminé. Vos amis se connecteront automatiquement à la fête et vous pourrez commencer à regarder des films et des épisodes de séries télévisées ensemble!