Netflix pense qu’un drame étranger épique est sur le point d’éclipser «Tiger King» en audience – .

Êtes-vous fatigué de Tiger King? C’est la série Netflix, qui a connu un énorme succès et qui a remporté un énorme public dans les semaines qui ont suivi son lancement – quelque 64 millions de foyers, pour être exact, a annoncé mardi Netflix.

Mais même si la série docu s’est révélée être un phénomène omniprésent de la culture pop, le streamer prédit maintenant qu’un autre original de Netflix (le drame en langue espagnole Money Heist), à propos d’un groupe de criminels qui se réunissent pour réussir un braquage épique , est sur le point d’éclipser l’audience de Tiger King en quelques jours.)

J’attendais que cela se produise. Tiger King et toute sa folie inhérente n’allaient pas rester pour toujours l’émission de télévision la plus regardée sur Netflix, autant que Joe Exotic aurait pu espérer que nous ne nous lasserions pas tous de ses escapades décousues et de sa querelle de sang avec Carole Baskin.

Dans sa nouvelle lettre trimestrielle aux actionnaires distribuée mardi, Netflix a présenté un aperçu de la croissance de son activité (sans surprise) grâce à nous tous coincés chez nous en ce moment à cause du coronavirus, de sorte que Netflix a ajouté un énorme 15,77 nouveaux clients au premier trimestre de cette année. Ce sont parmi les nouveaux clients qui ont contribué à faire de Tiger King le succès qu’il était. Pendant ce temps, le géant du streaming a également offert des données d’audience pour certaines de ses dernières séries à succès – comme Tiger King, que Netflix a déclaré que 64 millions de ménages ont regardé au cours des quatre premières semaines de sa disponibilité sur le service. Pendant la majeure partie de ce temps, la série a été l’une des émissions les plus chaudes et les plus regardées de Netflix. Cependant, à la fin de ce mois, il existe un autre original de Netflix – un drame en espagnol sur un groupe de criminels qui se réunissent pour réaliser un casse épique – qui devrait toucher un public encore plus grand que Tiger King.

Money Heist est la série, une émission qui a remporté à peu près tous les prix possibles dans son pays d’origine et que Netflix estime, selon sa dernière lettre aux actionnaires, avoir accumulé une audience de 65 millions de ménages d’ici la fin de ce mois (environ 1 millions de plus que Tiger King). Voici la bande-annonce de la saison 4 de Money Heist, au cas où vous ne l’auriez pas encore vérifiée:

La série, dont le titre en espagnol est La Casa de Papel, occupe une place dans le classement du streamer du Top 10 aux États-Unis depuis le lendemain de sa sortie. Au moment d’écrire ces lignes, il était classé comme plus populaire que The Office sur Netflix.

L’émission suit un groupe de voleurs de banque sélectionnés et rassemblés par un personnage connu sous le nom de «The Professor» dans le but de voler la Royal Mint et la Banque d’Espagne. Cela prépare le terrain pour un spectacle qui est une expérience de sensations fortes compulsive et mérite certainement une place sur votre liste de surveillance de quarantaine en ce moment. Et c’est exactement ce genre de spectacle qui a aidé Netflix à atteindre une telle performance record au cours du trimestre qui vient de se terminer.

«Alors que les gens s’abritent à la maison, nous espérons que nous pourrons contribuer à rendre cette expérience plus supportable en fournissant une gamme diversifiée de contenu de haute qualité à nos membres», indique la nouvelle lettre aux actionnaires. «Alors que nos productions sont largement interrompues dans le monde, nous bénéficions d’un large éventail de contenus qui étaient soit complets et prêts à être lancés, soit en post-production à l’arrêt du tournage.»

