Netflix pour seulement 2,99? Il arrivera dans un avenir proche

L’été dernier Netflix a annoncé un plan à faible coût pour l’Inde de seulement 2,99 $ ou 199 roupies par mois qui donne un accès complet à la plate-forme tant qu’elle est effectuée à partir d’un appareil mobile. De cette façon, l’entreprise est entrée dans un marché émergent qui consomme surtout de ses smartphones en raison des longs temps de trajet.

Une étude publiée par Ernst and Young India a révélé que les gens en Inde consacrent 30% de l’utilisation des smartphones dans le divertissement, occupant 70% de leur part de données à cet effet.

Peu de temps après le lancement d’un plan similaire en La malaisie pour certains 4 dollars par mois – en échange de la monnaie locale – avec une acceptation locale similaire. Les deux actions faisaient partie d’un programme pilote qui s’est apparemment très bien passé.

Lors d’une conférence en Inde, Reed Hastings —CEO de Netflix— a donné plus de détails sur sa stratégie dans le pays. Comme il l’a expliqué, les tests ont été si réussis qu’ils l’étendront à plus de pays à travers le monde. Bien qu’il n’ait pas révélé où, il est probable qu’il le fasse dans les régions à économie émergente ou où ils souhaitent augmenter considérablement leur part de marché.

Un plan avec ces caractéristiques ou au moins un prix aussi bas est peu probable en Europe, mais il sera sûrement disponible en Amérique latine dans un proche avenir, où l’adoption de l’accès à Internet et au contenu audiovisuel est de plus en plus courante sur les appareils mobiles.

En plus des plans d’accès uniquement à partir de téléphones mobiles, Netflix a testé la réduction de la durée d’abonnement en Inde:

20% de réduction pour les abonnements de 3 mois

30% de réduction pour les abonnements de 6 mois

50% de réduction pour les abonnements de 12 mois

NetflixDe plus, vous ferez face à une concurrence beaucoup plus forte de la part d’autres fournisseurs de contenu via le streaming, Disney + que tout au long de 2020 et 2021, il s’étendra à de nombreux autres pays, vous devrez donc chercher des alternatives pour continuer à augmenter le nombre d’abonnés et atteindre de nouveaux marchés.

