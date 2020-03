Netflix présente la bande-annonce de la quatrième saison de “The Paper House”

Les voleurs les plus connus du pays reviendront sur Netflix le 3 avril et ils le font dans un chaos absolu. Le professeur suppose que Lisbonne a été exécutée, Rio et Tokyo ont piloté un char, Nairobi est déchiré entre la vie et la mort et les nouveaux membres du groupe génèrent des tensions parmi les plus vétérans.

Le groupe avec Álvaro Morte (l’enseignant), Úrsula Corberó (Tokyo), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbonne), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stockholm), Jaime Lorente revient (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marseille), Hovik Keuchkerian (Bogotá) et Rodrigo de la Serna (Palerme). Devant eux, Najwa Nimri (Inspecteur Sierra), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Juan Fernández (Coronel Prieto), Fernando Soto (Angel) et Mario de la Rosa (Suarez) donnent vie aux membres de la police qui tenteront de détruire “La résistance”. Le casting principal est complété par Pep Munné (gouverneur), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) et José Manuel Poga (Gandía).

Et vous pouvez être calme car il est confirmé deux saisons de plus pour “The Paper House” et Le cinquième sortira en 2021.

Netflix maintient son engagement envers la série espagnole, après avoir acheté “La Casa de Papel” à Antena 3 et l’a relancé à l’international, la plateforme a continué de se concentrer sur la production nationale.

La saison dernière, la dernière saison de «Cable Girls«, Avec Blanca Suárez, Yon González, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Martiño Rivas et Ana Polvorosa.

Ce mois-ci ouvre également la troisième saison de «Elite » qui traite des questions difficiles dans lesquelles les étudiants du prestigieux institut «Las Encinas» sont impliqués. La distribution de cette série dramatique pour adolescents est formée par María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Álvaro Rico, Mina El Hammani, Arón Piper, Ester Expósito, Omar Ayuso et Danna Paola. Jorge López, Claudia Salas et Georgina Amorós et dans la nouvelle saison apparaîtront les nouveaux personnages joués par Sergio Momo et Leïti Sène