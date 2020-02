Netflix présente un film avec Sophia Loren

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment soumis un nouveau film avec le grand Sophia Loren. Le film a été réalisé par son fils Edoardo Ponti et sortira au second semestre 2020.

Le titre du nouveau film est La vie devant toi, écrit par Ugo Chiti et par Edoardo Ponti lui-même qui le dirige. Le film sera évidemment une exclusivité Netflix. Découvrons ensemble quelques détails.

Netflix: nouveau film en exclusivité avec Sophia Loren

Comme mentionné précédemment, il sera publié dans le deuxième semestre 2020 partout dans le monde. À côté de Sophia Loren dans le casting, nous trouverons également Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri et Massimiliano Rossi. La Vita Davanti di sé est produite par Palomar – Mediawan Group, avec le soutien d’Impact Partners Fil Services, de la Fondation Artemis Rising, de Foothills Production, Another Chapter Productions et de Scone Investments.

Loren interprète Madame Rosa, une survivante de l’Holocauste qui s’occupe des enfants des prostituées dans son appartement à Bari. Un jour, elle accueille également Momo, une Sénégalaise de douze ans qui l’a volée. Ensemble, les deux surmonteront la solitude et formeront une vraie famille. Le film en question est l’adaptation contemporaine du best-seller de Romain Gary, La Vie Devant soi.

Sophia Loren Elle a commenté: «Je ne pourrais pas être plus heureuse de m’associer à Netflix pour un film aussi spécial. Dans ma carrière, j’ai travaillé avec tous les grands studios mais je peux dire avec certitude que personne n’a l’étendue et la diversité culturelle de Netflix. Et c’est exactement ce que j’apprécie particulièrement. Ils ont compris qu’une maison de production mondiale ne se construit pas sans cultiver les talents locaux dans chaque pays, sans donner à ces voix la possibilité de se faire entendre. Tout le monde a le droit d’être entendu, notre film en parle et c’est exactement ce qu’ils font chez Netflix. ” Il suffit de profiter du contenu actuellement disponible avant l’arrivée du film tant attendu.