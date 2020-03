Netflix réduit la qualité de lecture en Europe en raison du coronavirus

L’une des plus grandes conséquences de la pandémie de coronavirus en Europe, c’est l’augmentation significative du trafic Internet due au grand nombre de personnes en quarantaine, maintenues à domicile.

L’Union européenne a demandé Netflix et à YouTube qui réduisent la qualité de reproduction de leurs services pour éviter une effondrement possible d’Internet sur le continent.

Netflix a répondu quelques heures plus tard en annonçant qu’ils réduiraient la qualité de la reproduction de l’ensemble de leur catalogue en Europe de 25% pendant 30 jours. “Nous pensons que cette mesure maintiendra un bon service pour tous nos clients”, a déclaré la société.

La résolution n’est pas faible, mais le débit binaire – le débit binaire ou les données qui sont traitées par certaines plages de temps. Dans le cas de la diffusion vidéo en continu, plus les informations sont transmises, plus la qualité d’image est élevée, en notant la netteté, la définition des couleurs et l’absence d’artefacts de compression.

Il y a quelques heures, Thierry Breton, l’un des commissaires européens en charge des politiques numériques, a expliqué que les plateformes et entreprises européennes de télécommunications “ont la responsabilité conjointe de prendre les mesures qui garantissent le bon fonctionnement d’Internet“

En outre, dans une déclaration commune entre l’Union européenne et Netflix, Breton a déclaré: “J’apprécie l’action rapide que Netflix a prise pour préserver le bon fonctionnement d’Internet pendant la crise COVID-19, tout en maintenant une bonne expérience pour les utilisateurs. M. Hastings a fait preuve d’un sens aigu des responsabilités et de la solidarité. Nous resterons en contact étroit pour suivre ensemble l’évolution de la situation. “

Netflix a réitéré que même si les mesures réduiront le trafic de son service de 25%, elles garantiront un service de bonne qualité à tous les abonnés.

Selon un rapport de SandvineNetflix est responsable de 15% du trafic total dans le monde, suivi de YouTube qui représente 11,4%. La vidéo représente 58% de tout le trafic Internet.

65% du trafic total des appareils mobiles correspond au téléchargement de vidéos, en particulier à partir des plateformes de streaming.

